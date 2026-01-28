Un avión con 15 personas a bordo se estrella en el noreste de Colombia: autoridades reportan que no habría sobrevivientes

Por Gonzalo Zegarra, Mauricio Torres y Fernando Ramos

Un avión con 15 personas a bordo se estrelló este miércoles en el noreste de Colombia, dijo a CNN la oficina de comunicaciones de Aeronáutica Civil, máxima autoridad de aviación en el país sudamericano. No habría sobrevivientes entre los 13 pasajeros y los dos tripulantes, agregó la institución.

La nave de la línea estatal Satena volaba desde Cúcuta hacia Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Momentos después de que se dio a conocer la noticia, la Gobernación de Norte de Santander publicó en X mensajes de condolencias para las familias de las víctimas.

“Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida tras el accidente de la aeronave confirmada en las últimas horas, en zona rural de La Playa de Belén. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas”, dijo.

La aerolínea Satena informó en un primer comunicado que el avión despegó a las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12.05 p.m. (hora local y de Miami), pero reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, indicaron.

En un comunicado posterior, Satena dijo que, desde que se perdió contacto con la aeronave, aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército y de la empresa Searca comenzaron labores de sobrevuelo y búsqueda en la zona que debía recorrer.

La página de seguimiento de vuelos FlightAware registró el trayecto por nueve minutos desde el despegue en el aeropuerto Camilo Daza antes de que desapareció la señal.

“Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Estamos en contacto permanente con la fuerza pública quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones”, agregó.

El representante colombiano Diógenes Quintero se habría encontrado a bordo del avión, según informó más temprano su equipo de comunicaciones en redes sociales.

“Informamos que seguimos sin contacto con el representante y nuestra asistente, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña”, dice el comunicado.

Quintero es miembro de la Congreso de Colombia desde 2022 tras haber sido elegido representante por las curules de paz, y tiene mandato hasta 2026.

