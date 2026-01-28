La respuesta de Trump ante el ataque de Ilhan Omar demuestra su creciente insensibilidad

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump ha respondido con frecuencia a la tragedia, la muerte y la violencia política sin el nivel de compasión y sobriedad que se esperaría de un presidente.

¿Recuerdan la vez que sugirió que un congresista recientemente fallecido estaba en el infierno? ¿Recuerdan sus líos con las familias de los miembros de la Guardia Nacional cuyos seres queridos murieron en servicio? Hay muchos más.

Pero incluso para sus parámetros, Trump ha sido muy insensible en los últimos meses.

A pesar de haber rozado la muerte en un intento de asesinato a mediados de 2024, Trump sigue diciendo cosas desagradables en momentos muy sensibles y trágicos que involucran a sus oponentes políticos.

El miércoles, hizo dos comentarios similares en cuestión de horas.

El más importante fue su respuesta a la agresión a la representante demócrata Ilhan Omar después de que un hombre se abalanzara sobre ella y le rociara una jeringa con un líquido desconocido durante una asamblea pública en Minneapolis. La congresista parece estar bien y pudo continuar con sus comentarios, pero fue una escena aterradora, especialmente considerando las enormes tensiones que existen actualmente en su ciudad.

Pero Trump, quien ha criticado a Omar sin descanso y ha dirigido ataques xenófobos contra la comunidad somalí-estadounidense en general, no estaba interesado en llamar a la calma.

Cuando ABC News le preguntó si había visto el video del ataque, el presidente respondió: “No. No pienso en ella. Creo que es una impostora. Realmente no pienso en eso. Probablemente se roció con gas pimienta, conociéndola”.

Presionado nuevamente, Trump agregó: “No lo he visto. No, no. Espero no tener que molestarme”.

Desde entonces, la policía arrestó a un hombre en relación a una agresión en tercer grado.

Apenas unas horas antes, Trump había concedido una entrevista a Fox News en la que habló sobre los recientes asesinatos de Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de agentes federales en Minneapolis.

Trump sugirió que se sentía peor por la muerte de Good porque su familia lo apoya. “Y no estoy seguro de sus padres (en referencia a los de Pretti), pero sé que los de ella eran grandes seguidores de Trump”, dijo. “Me siento mal de todas formas, pero, bueno, supongo que se podría decir que me siento incluso peor por eso. Eran gente de Trump, seguidores de Trump”.

Y su compasión por la familia de Good, por supuesto, es algo relativamente nuevo, algo que parece coincidir convenientemente con el descubrimiento de que lo apoyaban.

Poco después de que un agente de ICE la matara a principios de este mes, Trump se dedicó no solo a difamar a la mujer muerta, sino a hacerlo con una acusación falsa.

Afirmó que ella “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE”, aunque el video no muestra al agente siendo atropellado. Trump añadió en una entrevista con The New York Times que Good se había “comportado horriblemente”.

(Esta semana, Trump se ha distanciado de los primeros mensajes de algunos altos funcionarios de la administración sobre el asesinato de Pretti, pero sin duda marcó la pauta con sus propias afirmaciones sobre Good).

También hubo un par de ejemplos de esto en diciembre.

El más desagradable, y por el que incluso muchos republicanos reprendieron a Trump, fue su publicación en redes sociales tras la muerte de Rob Reiner, un frecuente crítico de Trump.

Pocas horas después de que se informara de la muerte del director de Hollywood, Trump escribió que se debía “al parecer a la ira que causó en otros debido a su aflicción masiva, persistente e incurable, con una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP”.

“Era conocido por volver loca a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó un nuevo nivel” recientemente, añadió Trump.

A finales del mes pasado, el presidente publicó una serie de imágenes de publicaciones de otras personas en redes sociales que atacaban a la familia Kennedy —en medio de una disputa sobre la iniciativa de Trump de añadir su nombre al Centro Kennedy— apenas horas después de que se informara que la nieta de 35 años de John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, había fallecido de cáncer.

Y a mediados del año pasado, se presentó otro ejemplo impactante, dada la experiencia de Trump con dos intentos de asesinato en su contra.

Si bien el presidente respondió inicialmente al asesinato de la legisladora estatal demócrata de Minnesota Melissa Hortman y al tiroteo de otro legislador como era de esperar —”Una violencia tan horrible no será tolerada en Estados Unidos de América”—, posteriormente indicó que no tenía interés en llamar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, para tratar el asunto.

Y la razón era clara: su desagrado político por Walz.

“No lo voy a llamar. ¿Por qué lo llamaría?”, dijo Trump tres días después. “Podría llamar y decir: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Eh, el tipo no tiene ni idea. Es un desastre. Podría ser amable y llamar, pero ¿para qué perder el tiempo?”, preguntó Trump.

Trump después suavizó su postura, al decir que “podría” llamar al demócrata, describiéndolo como “un gobernador terrible” y “una persona sumamente incompetente”.

Alguien había fallecido recientemente, pero Trump no estaba dispuesto a dejar de lado la mezquindad política ni a promover la unidad.

A principios de este mes, Trump promovió en redes sociales una teoría conspirativa desmentida sobre la muerte de Hortman, lo que llevó a las familias de ambos legisladores a instar públicamente a Trump a retirar la publicación.

“Le pido al presidente Trump que retire el video que compartió y se disculpe conmigo y con mi familia por publicar esta información errónea y por usar las propias palabras de mi madre para deshonrar su memoria”, dijo el hijo de Hortman, Colin Hortman.

Más de tres semanas después, la publicación sigue activa en las redes sociales de Trump.

