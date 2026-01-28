Las 5 cosas que debes saber este 28 de enero

Por CNN en Español

La confrontación previa de Alex Pretti con agentes federales. España podría legalizar a medio millón de inmigrantes. ¿Cómo fue el ataque armado en Salamanca, Guanajuato? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Delcy Rodríguez pasó de tender puentes a EE.UU. tras el ataque que llevó a la captura de Nicolás Maduro a endurecer su retórica ante el público interno. Analistas ven un delicado equilibrismo: coopera con Washington en la práctica —incluida una reforma petrolera— mientras apela al discurso antiimperialista para sostener apoyo y ganar tiempo político.

El Gobierno de Ecuador denunció este martes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presuntamente intentó entrar a la sede de su Consulado en Minneapolis, por lo que envió una nota de protesta a las autoridades de EE.UU. CNN contactó tanto al Departamento de Estado como a ICE para pedir comentarios y espera una respuesta.

Agentes de inmigración habían documentado detalles sobre Alex Pretti antes de que fuera baleado el sábado. Se desconoce cómo Pretti llamó por primera vez la atención de las autoridades federales, pero fuentes dijeron a CNN que, alrededor de una semana antes de su muerte, sufrió la fractura de una costilla cuando un grupo de agentes lo derribó mientras protestaba contra el intento de detener a otras personas. Investigación de CNN.

En una tarde familiar en Loma de Flores, Salamanca, Guanajuato, decenas de personas se habían reunido en un campo de fútbol para convivir y ver un partido. Sin embargo, alrededor de las 5:30 p.m. del domingo 25 de enero, un grupo armado atacó el lugar tras finalizar el juego y mató a 11 personas.

España señala que el país necesita unos 300.000 trabajadores migrantes al año para “mantener el estado del bienestar”. Para responder a esta necesidad y combatir la economía sumergida, el Gobierno inició trámites para regularizar a medio millón de migrantes.

¿Qué significa la medianoche en el Reloj del Juicio Final?

A. El juicio divino definitivo de toda la humanidad.

B. La fecha de estreno de “Avengers: Doomsday”.

C. El día del juicio de Nicolás Maduro.

D. El punto simbólico que representa la destrucción global.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Nominaciones a los premios Bafta 2026: la lista completa por categoría

La película “One Battle After Another” lidera las nominaciones a los premios Bafta con 14 menciones, seguida de cerca por “Sinners”, con 13.

Veterana del ejército estadounidense elige abandonar su país y mudarse a Brasil tras el arresto de su esposo a manos de ICE

Después de que ICE detuviera a su esposo Matheus Silveira, un inmigrante brasileño con una visa de estudiante caducada, Hannah Silveira, veterana del ejército estadounidense, dice que frente a la realidad de EE.UU. prefiere abandonar su país y mudarse a Brasil. En entrevista con CNN cuenta cómo sobrellevan esta decisión.

Una bomba ciclónica podría formarse frente a la costa este de EE.UU. el fin de semana

Aumenta la probabilidad de que una poderosa tormenta invernal se forme frente a la costa este de Estados Unidos este fin de semana, en medio de una ola de frío mortal, pero predecir su trayectoria, intensidad y dónde podría haber caída de nieve tomará tiempo.

1,2 millones

Alrededor de 1,2 millones de soldados rusos han muerto, resultado heridos o están desaparecidos desde la invasión de Rusia a Ucrania hace casi cuatro años, una tasa de bajas para una gran potencia militar no vista desde la Segunda Guerra Mundial, según un nuevo informe de un destacado grupo de expertos internacionales.

“Nosotros pensábamos que el Gobierno realmente iba a buscar gente criminal, gente que quiere hacer daño, pero no, ellos están arrestando a latinos legales, con documentos y sin documentos”

—Lo dijo el pastor mexicano Sergio Amezcua, quien lleva comida a aquellos que temen salir de sus casas en Minnesota por temor a las redadas de ICE.

Emotiva despedida en Japón a los últimos pandas en el país

Miles de japoneses acudieron el domingo a despedirse de los dos últimos pandas que permanecían en Japón, previo a su regreso a China. Los pandas gemelos, nacidos en Tokio, son propiedad de China como parte del programa “diplomacia del panda” impulsado por Beijing desde hace décadas.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El Boletín de Científicos Atómicos adelantó en 2026 el Reloj del Juicio Final, que ahora marca 85 segundos para la medianoche, el punto simbólico que representa la destrucción global.

