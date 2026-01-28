¿Quién es Ilhan Omar, la congresista demócrata atacada con un líquido en Minnesota?

Por CNN Español

Ilhan Omar es una congresista demócrata de Minnesota nacida en Somalia y una de las figuras más visibles del ala progresista en Estados Unidos. Elegida por primera vez en 2018, fue una de las dos primeras mujeres musulmanas —y la primera somalí-estadounidense— en llegar al Congreso, donde representa al 5º Distrito del estado.

Desde Washington, Omar ha construido un perfil nacional por sus posturas en materia de inmigración, política exterior, desigualdad económica y derechos civiles, una trayectoria que la ha colocado tanto en el centro del debate político como del escrutinio público y la controversia.

Ilhan Abdullahi Omar nació el 4 de octubre de 1982 en Mogadiscio, Somalia. Su padre era funcionario público; su madre murió cuando ella tenía dos años. En 1991, con el país sumido en la guerra civil, la familia huyó y pasó cerca de cuatro años en el complejo de refugiados de Dadaab, en Kenia.

En 1995 se reasentaron en Arlington, Virginia, antes de mudarse a Minneapolis, ciudad que alberga la mayor diáspora somalí del país. Omar obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, a los 17 años.

Tras eso, se graduó de la Escuela Secundaria Edison de Minneapolis, donde comenzó a involucrarse en la vida cívica como activista estudiantil e intérprete para padres somalí-estadounidenses en reuniones políticas locales. En 2011 obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

Antes de entrar de lleno a la política electoral, trabajó como investigadora de políticas en la Escuela Humphrey de Asuntos Públicos y como educadora comunitaria en nutrición en la Extensión Universitaria de Minnesota.

En 2013 fue gerente de campaña de Andrew Johnson, entonces candidato al Concejo Municipal de Minneapolis, y más tarde asesora principal de política de Alondra Cano, concejala de la ciudad entre 2013 y 2016.

Ese mismo año, Omar dio el salto electoral al ganar las primarias del Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota para el Distrito 60B de la Cámara de Representantes estatal, derrotando a Phyllis Kahn, una legisladora con 44 años en el cargo. En noviembre de 2016 se convirtió en la primera somalí-estadounidense elegida para una legislatura estatal en Estados Unidos.

Omar llegó al Congreso defendiendo la licencia familiar remunerada, el acceso a la educación universitaria asequible y reformas al sistema de justicia penal.

En 2018 ganó el 5º Distrito Congresional de Minnesota con el 78 % de los votos, sucediendo a Keith Ellison. Junto con Rashida Tlaib, de Michigan, pasó a la historia como una de las primeras mujeres musulmanas elegidas para la Cámara de Representantes.

Fue reelegida en 2020, 2022 y 2024, y ha integrado las comisiones de Asuntos Exteriores y de Educación y Fuerza Laboral desde entonces.

En febrero de 2023, la Cámara —entonces bajo control republicano— votó 218-211 para retirarla del Comité de Asuntos Exteriores por comentarios anteriores. Omar calificó la medida como un acto de “política de venganza”.

Omar ha abogado por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y la ampliación del cupo de refugiados. Ha criticado las intervenciones militares de Estados Unidos y ha sido una defensora visible de los derechos de los palestinos. También se ha opuesto a determinadas ventas de armas a Arabia Saudita e Israel.

En política interna, impulsa el llamado Nuevo Pacto Verde, un salario mínimo de US$ 15 por hora, la cancelación de la deuda estudiantil, una reforma policial, la protección del derecho al voto y la implementación de comidas escolares universales.

Es miembro fundadora del grupo informal del Congreso conocido como The Squad, junto con Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, legisladoras que utilizan su visibilidad en redes sociales y sus asignaciones en comisiones para empujar al liderazgo demócrata hacia posiciones más progresistas en temas de clima, salud y política exterior.

Omar ha recibido amenazas de muerte en el pasado. El 27 de enero, durante un evento en Minneapolis, un hombre irrumpió en el podio y la roció con un líquido desconocido. La congresista resultó ilesa y el sospechoso fue arrestado.

Omar denunció el ataque y lo vinculó con lo que describió como redadas federales de inmigración “aterrorizantes” en Minnesota.

Con información de Eric Bradner, Annie Grayer, Rob Kuznia, Alicia Wallace, Morgan Rimmer, Katelyn Polantz, Evan Perez y David Wright, de CNN.

