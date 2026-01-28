Rubio dice que EE.UU. tiene mecanismo para financiar partes del Gobierno de Venezuela

Por Jennifer Hansler y Dalia Abdelwahab, CNN

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio declaró ante el Senado el miércoles que la administración Trump ha creado un “mecanismo a corto plazo” para financiar servicios clave del Gobierno venezolano, como la policía y el saneamiento, y que el Gobierno encargado se había comprometido a comprar medicamentos y equipos “directamente a Estados Unidos”.

Rubio testifica en una audiencia en el Senado sobre la operación estadounidense que condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

“Se enfrentaban a una crisis fiscal. Necesitaban dinero urgente para financiar a los agentes de policía, a los trabajadores de saneamiento y las operaciones diarias del Gobierno”, declaró el miércoles a los legisladores.

Rubio indicó que el dinero provendría del petróleo venezolano sancionado, que se vende a precios de mercado. Posteriormente, señaló que “parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría para garantizar que el dinero se gaste de esa manera”.

“Este es un mecanismo a corto plazo que permite satisfacer las necesidades del pueblo venezolano mediante un proceso que hemos creado, en el que se presentará mensualmente un presupuesto con los fondos que necesitamos”, explicó en su discurso inaugural.

“Les proporcionaremos desde el principio lo que no se pueda usar con ese dinero. Y han sido muy cooperativos en este sentido”, señaló.

El alto diplomático estadounidense se desvió por completo de sus declaraciones preliminares preparadas para la audiencia, incluyendo la amenaza de usar la fuerza para asegurar la cooperación del Gobierno encargado.

Rubio señaló que no se ha producido una migración masiva desde Venezuela ni una guerra civil en el país, en parte gracias a “la capacidad de establecer conversaciones directas, honestas y respetuosas, pero muy directas y honestas, con las personas que hoy controlan los elementos de esa nación, es decir, las fuerzas del orden, el aparato gubernamental, etc.”.

“Les he informado que Laura Dogu, quien fue nuestra embajadora en Nicaragua y Honduras, asumirá la dirección de la Unidad de Asuntos [de Venezuela], primero en Bogotá, Colombia, y finalmente en Caracas”, explicó Rubio.

Dogu, diplomática de carrera, es la actual encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, que operaba desde Colombia desde la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela en 2019.

“Ya contábamos con 70 empleados locales encargados del mantenimiento de esas instalaciones, pero tenemos un equipo sobre el terreno evaluándolas, y creemos que muy pronto podremos establecer una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que nos permitirá obtener información en tiempo real e interactuar, por cierto, no solo con funcionarios del régimen y las autoridades interinas, sino también con miembros de la sociedad civil y la oposición”, continuó Rubio, calificando además al Gobierno encargado venezolano de “cooperativo”, aunque reconociendo algunas “solicitudes difíciles” por parte de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump había afirmado en múltiples ocasiones que Estados Unidos actualmente “gobierna” el país, una afirmación que Rubio pareció restar importancia en comparación.

CNN informó el martes que la CIA está trabajando discretamente para establecer una presencia estadounidense permanente en Venezuela.

Las declaraciones preliminares del secretario de Estado indicaban que EE.UU. planería amenazar con el uso de la fuerza “para garantizar la máxima cooperación” del Gobierno encargado de Venezuela.

“Seguiremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas en su cooperación con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. No se equivoquen, como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, dirá Rubio, según sus declaraciones preparadas para el miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

El testimonio de Rubio se produce en medio de un continuo escrutinio de la operación militar y los planes generales del Gobierno para Venezuela.

“(Delcy) Rodríguez conoce bien el destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, dice Rubio en sus declaraciones preparadas.

En su testimonio, afirmará una vez más que la actividad no fue un acto de guerra, sino “una operación para ayudar a las fuerzas del orden”. La administración Trump ha utilizado este argumento para justificar por qué no obtuvo la aprobación del Congreso antes de la operación.

“No hay guerra contra Venezuela, ni ocupamos ningún país. No hay tropas estadounidenses sobre el terreno”, según las declaraciones preparadas de Rubio.

La administración no solo no obtuvo la aprobación del Congreso, sino que tampoco notificó con antelación a legisladores clave sobre la acción militar, lo que enfureció a los demócratas y a algunos republicanos en el Capitolio. Sin embargo, los esfuerzos para limitar el poder del presidente mediante una resolución sobre poderes de guerra fracasaron por un estrecho margen tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Rubio se reunirá con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado el miércoles por la tarde, según su agenda pública.

Su reunión en el Departamento de Estado se produce tras una reunión más amplia con el presidente Donald Trump hace menos de dos semanas, y mientras la administración estadounidense continúa trabajando con el Gobierno encargado venezolano que anteriormente estuvo al servicio de Nicolás Maduro.

Rubio conoce a Machado desde hace años y ha hablado muy bien de ella; incluso la nominó al Premio Nobel de la Paz cuando era senador. Sin embargo, el alto diplomático estadounidense ha evitado recientemente respaldarla públicamente como la futura líder de Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.