“Todos tenemos que ser valientes”: Conozca a la mujer cuyo video de la muerte de Alex Pretti contradijo versión del Gobierno

Por Michael Williams, CNN

Se suponía que Stella Carlson pasaría la mañana del sábado pintando caras de niños en una iglesia. Habría sido un contraste bienvenido con la avalancha de semanas de control inmigratorio federal y las protestas que han abrumado su hogar en las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul.

Para Carlson, participar activamente en su comunidad es importante, y había pasado las últimas tres semanas aprendiendo sobre la ayuda mutua y participando en iniciativas comunitarias para advertir a sus vecinos sobre la inminente acción federal en materia de inmigración.

La muerte a tiros de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de este mes demostró a Carlson y a otros habitantes de Minnesota que el peligro potencial como observador no era algo abstracto.

“Sé que cada vez que salgo de mi vehículo o de mi casa y me pongo ese silbato, sé por Renee Good, el riesgo”, confesó a Anderson Cooper de CNN durante una entrevista el martes. “Creo que todos lo supimos después de que eso ocurriera, ahora estamos en ese punto, y podría ser cualquiera de nosotros”.

Pero ella no tenía forma de saber que pronto vería morir a un hombre, o que su video de ese incidente fatal serviría como un contrataque crucial a los esfuerzos iniciales de la administración Trump de pintar a Alex Pretti como un aspirante a asesino o terrorista interno.

De camino al trabajo, y vistiendo una chaqueta rosa que sería inmediatamente reconocible en otros videos del incidente, Carlson escuchó el sonido de silbatos que se han convertido en la advertencia omnipresente de la llegada de los funcionarios de inmigración.

Condujo por la avenida Nicollet y presenció lo que describió como una pelea callejera. Pensó en Good, quien también conducía su coche cuando recibió el disparo mortal. Fue entonces cuando vio por primera vez a Pretti dirigiendo el tráfico.

“Me pareció que era alguien, en mi opinión, desde mi experiencia, que estaba haciendo una evaluación de riesgos y encontró su lugar en ese momento de ser útil”, manifestó sobre Pretti.

Carlson salió de su auto y comenzó a grabar.

El video que Carlson grabó muestra que Pretti, quien tenía permiso para portar una pistola oculta, nunca blandió su arma, como afirmó inicialmente la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem (Carlson afirmó que ni siquiera sabía que Pretti estaba armado hasta después de que le dispararan, y que no se habría acercado tanto de haberlo sabido).

Tampoco se acercó a las fuerzas del orden con la intención de matarlas, como también afirmó Stephen Miller, el artífice de la política migratoria de la Casa Blanca.

En cambio, el video de Carlson mostró que el enfermero de UCI, de 37 años, que atendía a veteranos pasó sus últimos momentos intentando ayudar a una mujer que había sido derribada.

El video también mostró que un agente sacó la pistola de Pretti de su funda segundos antes de inmovilizarlo y dispararle varias veces, incluso en la espalda.

“Recuerdo que arqueaba la espalda y echaba la cabeza hacia atrás”, dijo Carlson. Había visto morir a gente en hospicios y dijo que, al ver a Pretti, supo que no iba a sobrevivir.

“Sabía que se había ido porque lo vi”, recontó. “Y luego se acercaron para intentar realizarle algún tipo de asistencia médica rasgándole la ropa con tijeras y moviéndolo como un muñeco de trapo, solo para descubrir que podría ser porque querían contar las heridas de bala para ver cuántas tenía, como si fuera un ciervo”.

Carlson afirmó que si no hubiera experimentado la forma en que su comunidad se ha unido desde que la policía federal comenzó a actuar en Minneapolis, no sabe si se habría quedado en el lugar tanto tiempo.

“Si no hubiera sido por las acciones colectivas de las últimas tres semanas, no sé si habría podido quedarme tanto tiempo”, indicó. “Pero sabía que este era el momento, y que todos debemos ser valientes y asumir riesgos, y que todos tendremos momentos para tomar esa decisión”.

Carlson continuó: “… Y estoy agradecida conmigo misma y con todos los que me apoyaron después, para asegurarse de que pudiera llegar a salvo y subir ese video a las personas adecuadas”.

El video de Carlson y la indignación que generó la muerte de Pretti sometieron a la administración Trump a una enorme presión que finalmente llevó a la Casa Blanca a retirar de Minnesota a Gregory Bovino, el agente de la Patrulla Fronteriza que lideró el aumento de efectivos en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses.

La administración se vio obligada a luchar para contener las repercusiones bipartidistas, tanto del tiroteo en sí como de las afirmaciones de altos funcionarios de que Pretti, de alguna manera, había provocado su propia muerte al portar legalmente un arma de fuego.

El martes, el presidente Donald Trump manifestó que buscaría “desescalar” la situación en Minneapolis.

Poco después del tiroteo, Carlson relató lo que había presenciado en una declaración jurada. Sin embargo, hasta el martes, afirmó que las autoridades federales no se habían puesto en contacto con ella.

Ella tiene poca confianza en una investigación federal sobre el tiroteo que mató a Pretti.

En cambio, su fe, señaló, está puesta en “varios representantes en todo nuestro país que están tratando de hacer lo correcto y asegurarse de que se haga justicia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.