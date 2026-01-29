Así fue como dos agentes federales convirtieron un encuentro con Alex Pretti en un tiroteo mortal

Por Isabelle Chapman, Yahya Abou-Ghazala, Audrey Ash, Thomas Bordeaux y Gianna Toboni, CNN

En los momentos caóticos previos a la muerte de Alex Pretti el sábado, las acciones agresivas de dos agentes federales transformaron el encuentro en un tiroteo mortal, según revela un análisis de CNN de los videos disponibles.

Mientras otros agentes ayudaban a someter a Pretti en una calle de Minneapolis y retiraban una pistola que llevaba sen la cintura, el video muestra que estos agentes escalaron de manera significativa la confrontación: primero, rociaron gas pimienta y golpearon repetidamente a Pretti en el rostro y la cabeza; después, desenfundaron sus armas y le dispararon, incluso cuando ya se encontraba en el suelo y desarmado.

La conducta de ambos agentes, desde los primeros momentos de interacción con los manifestantes hasta la decisión de sacar sus armas y disparar contra Pretti, ilustra los riesgos de inundar ciudades estadounidenses con agentes mal preparados para manejar protestas en entornos urbanos, dijeron expertos a CNN.

Mientras los departamentos de policía de grandes ciudades han adoptado una filosofía de calmar y desescalar los encuentros tensos con el público, los agentes de inmigración en Minneapolis hicieron lo contrario, hasta el momento de la muerte de Pretti.

“Las fuerzas del orden siempre deberían buscar desactivar la situación, desescalar los conflictos”, dijo Deborah Fleischaker, exjefa de gabinete del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “En lugar de eso, se están inclinando por las formas en que pueden escalar”.

El análisis de CNN de los videos muestra que uno de los agentes disparó una ráfaga de balas contra el cuerpo ya incapacitado de Pretti, tras una breve pausa en el caos y después de que otros agentes se hubieran retirado.

Estos dos agentes parecen ser los identificados como los atacantes en un informe inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el incidente. El DHS dijo que no divulgará las identidades de los agentes, quienes fueron puestos en licencia administrativa, un protocolo estándar cuando agentes participan en un tiroteo y el caso está bajo investigación.

Expertos en fuerzas del orden que revisaron los videos para CNN señalaron que el uso de fuerza letal por parte de los agentes probablemente se debió a una falta de capacitación o a una falla en seguirla durante el acalorado encuentro.

“Si tomas a personas que no están entrenadas o no tienen experiencia en una función específica y las pones a realizarla sin supervisión, no debería sorprender que las cosas salgan mal”, dijo Ashley Heiberger, capitana retirada de la policía de Pensilvania y experta en uso de la fuerza.

Un portavoz del DHS se negó a proporcionar detalles sobre la capacitación que recibieron estos dos agentes, pero afirmó: “Muchos de nuestros agentes tienen antecedentes militares o en fuerzas del orden, y los agentes de la Patrulla Fronteriza reciben una formación federal extensa… al igual que los agentes de ICE. Los intentos repugnantes de los medios por decir que estos agentes no están entrenados para hacer cumplir la ley son vergonzosos y risibles”.

En los minutos previos al encuentro, los videos muestran a agentes de inmigración patrullando una calle de Minneapolis e interactuando con transeúntes. Un testigo, Nilson Barahona, dijo a CNN que los agentes intentaban detener a una persona que huyó a una tienda de donas que cerró sus puertas, dejando al grupo de agentes federales en la calle. Los agentes detuvieron a un observador mientras otras personas hacían sonar silbatos, les gritaban y grababan con sus teléfonos.

Los dos agentes que protagonizaron el encuentro, uno con un gorro de invierno negro y otro con un gorro color café, aparecen caminando de un lado a otro en videos grabados por testigos. El agente con gorro negro parece agitar un envase de gas pimienta hacia los manifestantes.

Pretti, por su parte, puede verse dirigiendo el tráfico y ayudando a una mujer a salir de la calle.

Menos de 30 segundos antes de que Pretti fuera baleado, el enfrentamiento entre los agentes migratorios y los observadores se intensificó. El video muestra al agente con gorro café empujando repetidamente a los observadores.

Se escucha a Pretti decir: “¡Oye, no los empujes hacia el tráfico!”. El agente vuelve a empujar al observador y luego dirige su atención a Pretti, apartándolo antes de empujar al observador al suelo. Pretti se interpone entre ambos, y el agente con gorro café le rocía gas pimienta en el rostro.

El video muestra que, en los segundos previos al disparo, el enfermero de cuidados intensivos de 37 años toma la mochila del observador cuando este es derribado por un grupo de agentes. En su mano derecha, Pretti sostiene un teléfono celular.

El agente con gorro café golpea repetidamente a Pretti en la cabeza con el envase de gas pimienta.

El informe del DHS sobre la investigación inicial de la muerte de Pretti señala que un agente gritó “¡Tiene un arma!” en varias ocasiones antes de que los agentes dispararan.

En su cintura, debajo de su abrigo, Pretti, propietario legal de un arma y con permiso para portarla, llevaba una pistola. No hay evidencia de que haya sacado o apuntado el arma durante el enfrentamiento, según múltiples videos revisados por CNN.

Al momento de la advertencia, el arma seguía en la cintura de Pretti. Un agente del orden que revisó las imágenes para CNN señaló que el solo hecho de ver un arma no justifica disparar.

“La clave son las manos”, dijo Marc Brown, quien entrenó a agentes migratorios en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden. “Si las manos están ocupadas en el suelo… el arma es una preocupación, pero no necesariamente un problema o una amenaza”.

En los segundos previos al tiroteo, el agente con gorro negro está de espaldas a Pretti, concentrado en otro manifestante. El video muestra que intenta usar su gas pimienta, pero parece fallar. Luego dirige su atención al grupo de agentes que intenta someter a Pretti. En medio del forcejeo, se escucha a uno de los agentes gritar: “¡Arma! ¡Arma! ¡Arma!”. Pretti está de rodillas, inclinado hacia adelante. Un agente retira el arma de la cintura de Pretti, justo frente al agente con gorro negro, aunque no está claro si este lo ve, y se aleja del forcejeo. Al mismo tiempo, el agente con gorro negro desenfunda su arma.

Aproximadamente un segundo después de que el agente que sostiene el arma de Pretti comienza a alejarse, el agente con gorro negro parece disparar cuatro veces contra Pretti.

Cuando los agentes se apartan, se produce una pausa en los disparos de poco menos de un segundo, según un análisis del audio del tiroteo realizado por Robert Maher, experto en audio forense de la Universidad Estatal de Montana. Pretti yace boca arriba en el suelo, inmóvil.

El agente con gorro negro retrocede con el arma desenfundada, aunque apuntando hacia abajo. En ese momento, el agente con gorro café también saca su arma y se escucha un disparo. Tras otra pausa, el agente con gorro negro vuelve a levantar su arma y se efectúan cinco disparos más. Para entonces, los demás agentes ya se han retirado.

Expertos cuestionaron por qué los agentes se involucraron con Pretti desde el inicio y por qué dispararon tantas veces.

“Todo el tiroteo es preocupante”, dijo Scott Mourtgos, profesor de criminología y justicia penal en la Universidad de Carolina del Sur. “Me preocupa especialmente la segunda ráfaga. Incluso si uno quisiera dar a los agentes el beneficio de la duda respecto a la primera… no entiendo cómo se podría explicar razonablemente que esos disparos adicionales fueran necesarios”.

El exagente especial del FBI Mike German, quien trabajó 16 años en la agencia y desde entonces ha abogado por reformas policiales, señaló como un problema la proximidad del tirador a Pretti.

“Hay agentes de la ley de pie muy cerca de la persona a la que el atacante está apuntando. Desde el punto de vista de la seguridad con armas de fuego, antes de disparar hay que asegurarse de que lo que se conoce como el ‘fondo’ esté despejado, es decir, que no haya personas detrás de esa persona, porque las balas no se detienen”, dijo German. “Eso es problemático y bastante peligroso para sus propios compañeros”.

Tres expertos en fuerzas del orden dijeron a CNN que el patrón de disparos podría ser indicativo de “fuego contagioso”, un término que describe cuando un agente dispara en respuesta al sonido del arma de otro.

“Cuando sometemos a agentes a simulaciones en este tipo de entornos, vemos que son más de 11 veces más propensos a disparar con ese estímulo presente. Y, además, disparan un 72 % más de rondas”, dijo Eric Dlugolenski, exsargento de policía y profesor de criminología y justicia penal. “A simple vista, ¿este caso tiene algunas de las señales que veríamos en un escenario de fuego contagioso? Definitivamente existe ese potencial. Sería un análisis prudente”.

Ninguno de los agentes se acerca al cuerpo de Pretti durante aproximadamente 25 segundos tras el tiroteo. Durante ese tiempo, el video muestra al agente con gorro negro caminando de un lado a otro con el arma aún desenfundada. Finalmente, varios agentes, incluido el agente con gorro café, se agachan junto a Pretti, aparentemente registran su cuerpo y luego le brindan atención médica. El informe del DHS indica que personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) “cortó la ropa de Pretti y le brindó atención médica colocando sellos torácicos en sus heridas”.

Más tarde, el video muestra al agente con gorro negro cruzando la calle y parándose junto a un vehículo con la puerta del conductor abierta. Desde ahí observa cómo los servicios médicos de emergencia administran primeros auxilios. No parece acercarse en ningún momento al cuerpo de Pretti.

El agente con gorro café parece abandonar la escena cuando los paramédicos comienzan a prestar asistencia.

El informe del DHS identifica a los agentes que dispararon contra Pretti como un agente de la Patrulla Fronteriza y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza. Este tipo de agentes no suele desplegarse para vigilar calles en ciudades estadounidenses, señalaron expertos.

“Muy pocos agentes federales están entrenados para realizar patrullajes móviles, donde no saben con quién se van a encontrar. Esa es más bien una función de la policía estatal y local”, dijo German.

Fleischaker, exjefa de gabinete de ICE, fue crítica de la decisión de usar fuerza letal contra Pretti y afirmó que el tiroteo ejemplifica cómo las tácticas de seguridad bajo el Gobierno de Trump han adoptado “un enfoque maximalista del poder”.

Casey Tolan, de CNN, contribuyó con este artículo.