El Senado bloquea un proyecto de financiamiento, en medio de negociaciones para evitar el cierre del Gobierno

Por Morgan Rimmer y Ted Barrett, CNN

Senadores de ambos partidos bloquearon este jueves un importante proyecto de ley de gastos, mientras continúan las negociaciones de última hora para evitar un costoso cierre parcial del Gobierno que podría llegar al final de la semana.

Todos los demócratas, que presionan para forzar cambios en las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras el mortal encuentro de Alex Pretti con agentes federales en Minneapolis, votaron en contra de la aprobación del paquete de financiación de seis proyectos de ley.

Los demócratas exigen que los republicanos y la Casa Blanca acuerden separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece ICE, del resto del paquete para que pueda ser renegociada.

Siete conservadores se unieron a los demócratas para impedir que el paquete avanzara en una votación que terminó 45 a 55. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, cambió su voto a “no” para poder someter el paquete a una votación posterior.

Si el Senado no logra que los 100 senadores den su consentimiento para separar el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional del resto del paquete, como exigen los demócratas, varias agencias importantes, incluidas Defensa, Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Educación, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, se quedarán sin financiación.

Sin embargo, si se llega a un acuerdo, el proyecto de ley tendría que ser aprobado por ambas Cámaras, lo que significa que la Cámara de Representantes, en la que los republicanos tienen una mayoría muy ajustada, tendría que regresar a Washington y la aprobación final podría retrasarse hasta el lunes.

Hasta el jueves por la mañana, los líderes de ambos partidos y la Casa Blanca se acercaban a un acuerdo.

Se estaba trabajando en una propuesta que proporcionaría financiación para el resto de las agencias incluidas en el paquete hasta finales de septiembre, pero solo extendería temporalmente la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que permitiría a las partes continuar negociando.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se mostró optimista antes de la votación de procedimiento, aunque no quiso decir si respaldará o no algunas de las propuestas de los demócratas.

“Nos estamos acercando. Espero que se concrete. Mi esperanza y expectativa es que si la Casa Blanca y los demócratas del Senado lo resuelven, podrán obtener los votos necesarios para que se apruebe”, dijo.

El miércoles, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó las demandas de su bancada para modificar las tácticas y los protocolos del ICE, las cuales exigen que se incluyan en cualquier paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): restringir el uso de órdenes de arresto y poner fin a las patrullas itinerantes, implementar un código de conducta comparable a las políticas de uso de la fuerza de las fuerzas del orden estatales y locales, y que los agentes del ICE se quiten las mascarillas y usen cámaras corporales.

Sin embargo, incluso si se produce un cierre parcial del Gobierno y el DHS no recibe financiación, el ICE seguirá operativo gracias a los fondos provenientes del paquete de políticas internas del presidente Donald Trump, aprobado el verano pasado.

Manu Raju de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.