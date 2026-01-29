Gobierno de México envía 1.600 soldados adicionales a Sinaloa tras el aumento de los hechos de violencia

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Un grupo de 1.600 soldados llegó este jueves a Sinaloa luego del aumento en los hechos de violencia en ese estado del noroeste de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su cuenta de X.

Los militares se trasladaron por aire a las ciudades de Culiacán y Mazatlán, donde trabajarán con integrantes de otras instituciones “para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país”, dijo la Sedena.

“La misión específica del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad”, agregó.

Este nuevo despliegue —que se suma a otros similares de elementos de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional— se da a conocer horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera en su conferencia de prensa diaria que se reforzaría la presencia militar en Sinaloa por los problemas de inseguridad en el estado.

La mandataria habló del tema tras ser preguntada por el ataque con arma de fuego que ocurrió el miércoles en contra de dos diputados locales, Elizabeth Montoya y Sergio Torres, del partido Movimiento Ciudadano. Ambos legisladores fueron agredidos cuando circulaban en Culiacán. Resultaron heridos y fueron hospitalizados.

Sheinbaum dijo que su Gobierno se mantiene en contacto con las autoridades locales para colaborar en las investigaciones del crimen, así como con Movimiento Ciudadano para expresarle apoyo.

El ataque contra los diputados se suma a diversos hechos de violencia registrados en Sinaloa desde hace más de un año.

De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos han aumentado en el estado desde septiembre de 2024, cuando la captura del capo Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cartel de Sinaloa que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, desató una serie de enfrentamientos entre facciones de esa organización criminal.

Sinaloa cerró el 2025 con 1.663 homicidios dolosos, su cifra más alta en una década.

