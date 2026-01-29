Sorteo de playoffs de la Champions League 2025/2026: equipos, emparejamientos, formato, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La UEFA Champions League se prepara para entrar en etapa de definiciones. Con la emoción estirada hasta el último cabezazo de la Fase de Liga, la máxima competencia de Europa a nivel clubes conocerá este viernes el camino a recorrer hasta la gran final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Hungría.

Lo principal que se conocerá en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, será el destino de los 16 clubes que evitaron la eliminación en la primera etapa del torneo, pero que aún no tienen garantizado un lugar en los octavos de final, donde ya están los ocho mejor ubicados en la Fase de Liga.

Los equipos que han terminado desde el noveno puesto hasta el vigesimocuarto deberán jugar una serie de playoff, a partido de ida y vuelta. Los que terminaron entre el noveno y el decimosexto lugar serán considerados cabezas de serie, y por eso jugarán el partido de revancha en su estadio, siendo locales en el primer cotejo aquellos que terminaron entre el decimoséptimo y el vigesimocuarto escalón.

Cabezas de serie:

No cabezas de serie:

El sistema del sorteo es bastante particular, pero simple de comprender. De hecho, cada equipo ya sabe que tiene solo dos posibles rivales en esta instancia, porque el formato consiste en emparejar a dos equipos de la parte alta de la tabla contra otros dos del fondo. En la práctica, implica lo siguiente:

El 9° y el 10° (los mejor clasificados dentro de los 16 participantes) enfrentarán al 23° o al 24° (los peor clasificados).

y el (los mejor clasificados dentro de los 16 participantes) enfrentarán al o al (los peor clasificados). El 11° y el 12° se medirán ante el 21° o el 22° .

y el se medirán ante el o el . El 13° y el 14° chocarán ante el 19° o el 20° .

y el chocarán ante el o el . El 15° y el 16° jugarán ante el 17° o el 18°.

Por eso, el Real Madrid, que terminó 9°, ya sabe que enfrentará al Bodo/Glimt de Noruega (que terminó 23°) o al Benfica de Portugal (24°). Lo mismo le sucede al Atlético de Madrid, que, como finalizó 14°, se medirá ante el Club Brugge de Bélgica (19°) o el Galatasaray de Turquía (20°).

Así quedaron los emparejamientos completos:

Para esta fase no existe ningún tipo de restricción, ya sea de rivales ya enfrentados o clubes del mismo país. Por eso, el Real Madrid podría volver a enfrentar al Benfica, su verdugo en la última jornada. De igual manera, el Borussia Dortmund podría salir sorteado para enfrentar al Bayer Leverkusen, también de la Bundesliga alemana.

Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y el 18 de febrero, mientras que los encuentros de revancha llegarán una semana más tarde, el 24 y el 25 de febrero. Los ganadores de las ocho series clasificarán a octavos de final.

Los clubes que terminaron en los primeros ocho lugares deberán esperar al viernes 27 de febrero para conocer en qué lado del cuadro terminan, pero ya saben que hay cuatro posibles rivales para cada uno.

Por ejemplo, el FC Barcelona podría enfrentar al Paris Saint-Germain, el Newcastle, el Mónaco o el Qarabag. El Manchester City de Pep Guardiola tiene al Real Madrid, el Inter, el Bodo/Glimt y el Benfica dentro de su abanico de posibles rivales. Todo empezará a estar más claro cuando el viernes se sorteen los cruces de los playoffs.

La ceremonia del sorteo comenzará al mediodía de Europa, por lo que en la costa este de Estados Unidos habrá que madrugar (mucho más en el oeste).

6 a.m. de Miami.

5 a.m. de Ciudad de México.

6 a.m. de Bogotá.

8 a.m. de Buenos Aires.

12 p.m. de Madrid.

El sitio web de la UEFA transmitirá en vivo el sorteo, y también se podrá seguir a través de la aplicación oficial de la Champions League.

Todas las instancias que restan de la competencia ya tienen fechas confirmadas.

Octavos de final: 10 y 11 de marzo (ida), 17 y 18 de marzo (vuelta).

10 y 11 de marzo (ida), 17 y 18 de marzo (vuelta). Cuartos de final: 7 y 8 de abril (ida), 14 y 15 de abril (vuelta).

7 y 8 de abril (ida), 14 y 15 de abril (vuelta). Semifinales: 28 y 29 de abril (ida), 5 y 6 de mayo (vuelta).

28 y 29 de abril (ida), 5 y 6 de mayo (vuelta). Final: 30 de mayo.

