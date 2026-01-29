Trump anuncia que los estadounidenses podrán viajar “pronto” a Venezuela

Por Kit Maher, Stefano Pozzebon y Pete Muntean

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el espacio aéreo sobre Venezuela quedará habilitado para vuelos comerciales de Estados Unidos, asegurando que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar “muy pronto” de forma segura al país sudamericano.

A pesar de que el Gobierno de Venezuela siempre defendió que sus cielos estaban operativos, hasta el año pasado, era un territorio prohibido por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para los vuelos civiles.

Durante una reunión de gabinete, el mandatario estadounidense informó que ha mantenido conversaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que ha instruido a su equipo, incluido el secretario de Transporte, Sean Duffy, para que el espacio aéreo sea abierto de inmediato.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán, muy pronto, ir a Venezuela, y estarán seguros allí… He instruido que, para el final del día de hoy, el espacio aéreo esté abierto”, afirmó Trump.

Este anuncio llega después de que la Administración Federal de Aviación levantara oficialmente cuatro alertas críticas que afectaban no solo a Venezuela, sino también a zonas cercanas a Curazao y Puerto Rico. Estas restricciones se habían impuesto por una posible actividad militar e interferencias en sistemas de navegación, pero la FAA ahora considera que dichas medidas “ya no son necesarias”.

A pesar del optimismo de Trump, la realidad operativa presenta varios retos. El Departamento de Estado ha mantenido un aviso de nivel 4 y ha recomendado a los estadounidenses “no viajar” al país.

Aunque Trump elogió el trabajo del liderazgo actual en Venezuela, la presidenta encargada Rodríguez manifestó esta semana su resistencia a seguir recibiendo órdenes directas de Washington.

“No tenemos miedo. Tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad intencional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales, y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”, dijo Rodríguez.

Las aerolíneas comerciales estadounidenses no han tenido permitido viajar a Venezuela desde 2019 y las aerolíneas internacionales que viajan a Caracas tienen que cumplir con estrictas disposiciones legales.

