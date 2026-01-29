Trump demanda por US$ 10.000 millones al IRS y al Departamento del Tesoro por filtración de declaración de impuestos

Por Samantha Delouya, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está demandando al Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) y al Departamento del Tesoro por al menos US$ 10.000 millones, acusando a la agencia de una filtración no autorizada de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato.

La demanda fue presentada el jueves en un tribunal federal en Florida. Trump, quien presentó la demanda junto a sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, está demandando al IRS y al Tesoro a título personal, no en su capacidad oficial como presidente.

“El IRS permitió erróneamente que un empleado rebelde y motivado políticamente filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump al New York Times, ProPublica y otros medios de comunicación de izquierda, la cual fue luego divulgada ilegalmente a millones de personas. El presidente Trump continúa responsabilizando a quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses,” dijo el equipo legal de Trump en un comunicado.

CNN se ha comunicado con el IRS para obtener comentarios.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

Paula Reid de CNN contribuyó con este informe.