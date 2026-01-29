Trump dice que Putin aceptó pausar ataques en Ucrania por una semana debido al frío extremo

Por Donald Judd y Kevin Liptak, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que habló directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedirle que detuviera los ataques contra Kyiv y otras ciudades ucranianas durante una semana, debido a las temperaturas “extraordinariamente frías” que afectan a la región.

“Por el frío, un frío extremo —tienen el mismo que nosotros—, le pedí personalmente al presidente Putin que no atacara Kyiv ni las ciudades y pueblos durante una semana. No es solo frío, es un frío extraordinario, récord también allá… y accedió a hacerlo”, dijo Trump durante una reunión de gabinete el miércoles.

El presidente no precisó cuándo habló con su homólogo ruso ni cuándo comenzaría la pausa. Sus declaraciones se producen después de que un ataque con un dron ruso contra un tren civil en la región de Járkov dejara al menos cinco personas muertas el martes. La magnitud del ataque impidió determinar de inmediato el número total de víctimas.

CNN solicitó comentarios al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

En declaraciones realizadas este jueves, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo que el Gobierno de Trump está “haciendo muchos avances” en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Tras una reunión con funcionarios rusos en Abu Dhabi la semana pasada, Witkoff afirmó que cree que “el pueblo de Ucrania ahora tiene esperanza y expectativas de que pronto se logre un acuerdo de paz”.

Por separado, una fuente familiarizada con las conversaciones señaló que durante las reuniones trilaterales entre funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dhabi se discutió una posible pausa temporal en los ataques contra infraestructura energética. La idea fue planteada por funcionarios estadounidenses, aunque en ese momento no estaba claro si Moscú aceptaría una tregua de ese tipo, en medio de la ola de frío que ha hecho caer las temperaturas en la región.

Este jueves, Trump reiteró que Rusia aceptó pausar los ataques contra Kyiv y otras ciudades ucranianas por una semana, aunque no quedó claro cuándo comenzaría esa pausa.

Rusia ha intensificado sus ataques contra infraestructura crítica en Ucrania en las últimas semanas y el martes golpeó un tren civil, en medio de una escalada que sigue afectando a la población civil.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.