Trump firma decreto que lanza iniciativa gubernamental para combatir la adicción a las drogas

Por Samantha Waldenberg y Deidre McPhillips, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves que lanza una iniciativa gubernamental para combatir la adicción a las drogas.

“La Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense reunirá recursos federales, estatales, locales y del sector privado para apoyar la recuperación, el tratamiento y la prevención de adicciones, y ayudará a movilizar todos los recursos y la autoridad del Gobierno federal para ayudar a detener esta grave problemática”, dijo el presidente en la Oficina Oval, acompañado por su secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos aumentaron a niveles récord durante la pandemia de covid-19, impulsadas por el fentanilo. Sin embargo, datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las tasas han disminuido desde 2022, regresando recientemente a niveles previos a la pandemia. Aun así, los datos más recientes muestran que más de 70.000 personas en Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas en el último año.

En 2024, alrededor del 17 % de las personas de 12 años o más —más de 48 millones— tenía un trastorno por consumo de sustancias, de acuerdo con los datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.