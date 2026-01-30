Alerta por ola de frío: cuánto bajarán las temperaturas en Florida y qué estados de EE.UU. están amenazados por las tormentas

Por CNN Español

Una poderosa tormenta invernal y una intensa ola de frío mantienen en alerta a amplias zonas de Estados Unidos este fin de semana: mientras partes del sureste enfrentan la amenaza de nieve, vientos dañinos e inundaciones costeras, Florida se prepara para un desplome inusual de las temperaturas, con posibles récords históricos. El sistema, que se fortalecerá rápidamente en la costa este, pone en riesgo a millones de personas desde Georgia y las Carolinas hasta Virginia y podría extender sus efectos hacia Nueva Inglaterra.

Más de tres decenas de récords diarios de frío —tanto de temperatura mínima como de máxima más fría— podrían ser superados o igualados en Florida el domingo.

En Orlando, la temperatura mínima podría bajar de -1 °C por primera vez en ocho años y llegar hasta -4 °C, lo que igualaría un récord diario.

Ni siquiera el sur del estado evitará el frío. La ola ártica se perfila como la más intensa en 15 años en el sur de Florida. En Miami, la temperatura mínima del domingo por la mañana se prevé en 2 °C, lo que igualaría el récord del día y sería probablemente la mañana más fría desde diciembre de 2010.

Según el Centro de Predicción del Clima, el frío comenzará a disminuir a finales de la próxima semana.

La NASA anunció el viernes que retrasará el inicio de su ensayo general húmedo, una prueba crucial del cohete Artemis II, debido al frío y los fuertes vientos en Florida.

El retraso de 48 horas pospone partes clave de la prueba hasta el lunes, dejando el 8 de febrero como la primera fecha posible de lanzamiento. La agencia señaló que las condiciones previstas para el fin de semana no cumplen con los criterios de lanzamiento.

Los cuatro astronautas de la misión permanecen en cuarentena en Houston, Texas, y se espera que lleguen al lugar de lanzamiento unos seis días antes del despegue.

Se espera que nieve, vientos dañinos e inundaciones costeras peligrosas afecten partes de los Apalaches del sur, las Carolinas y el sur de Virginia este fin de semana a medida que una poderosa tormenta invernal se intensifica rápidamente en la costa sureste.

Los impactos comenzarán a finales del viernes y se extenderán hasta el sábado, con nieve y ráfagas de viento huracanadas en partes de la costa de Carolina del Norte y Virginia para la noche del sábado. La costa de Nueva Inglaterra, en particular la zona este de Massachusetts, podría experimentar nieve y viento más tarde el fin de semana si la tormenta se acerca a la costa.

Se espera que un sistema de baja presión se forme cerca de la costa de Carolina del Norte a última hora del viernes, antes de fortalecerse rápidamente a medida que avanza hacia el norte el sábado, un proceso conocido como bombogénesis. A medida que la bomba ciclónica se intensifica, atraerá aire muy frío hacia el sur, lo que permitirá que caiga nieve en zonas donde no suele haber condiciones climáticas invernales significativas.

Más de 28 millones de personas en el sureste se encuentran bajo vigilancia y advertencia de tormenta invernal, incluyendo partes del norte de Georgia, las Carolinas y el sur de Virginia. Muchas de estas zonas aún se están recuperando de la mortal tormenta invernal del fin de semana pasado, que dejó carreteras cubiertas de nieve y hielo, interrupciones generalizadas en los viajes y cortes de electricidad prolongados.

A medida que la tormenta se intensifica rápidamente en alta mar, los vientos poderosos empeorarán significativamente los impactos en el sureste y el Atlántico medio.

Se esperan los vientos más fuertes cerca de la costa, donde las ráfagas podrían alcanzar 120 km/h —fuerza de huracán— en partes de la costa de Carolina del Norte y Virginia para el sábado por la noche. Donde estos vientos coincidan con fuertes nevadas, podrían producirse condiciones de ventisca, con visibilidad casi nula y viajes extremadamente peligrosos, especialmente en los Outer Banks de Carolina del Norte y el sureste de Virginia.

Más al interior, se prevén ráfagas persistentes de entre 40 y 56 km/h desde Georgia, a través de las Carolinas y hasta el sur de Virginia. Estos vientos se combinarán con nieve seca y en polvo para provocar amontonamientos y reducción drástica de la visibilidad.

Los vientos racheados también podrían extenderse a la costa de Nueva Inglaterra más tarde en el fin de semana si la tormenta permanece cerca de la costa.

Se pronostica que los fuertes vientos terrestres coincidirán con algunas de las mareas más altas del mes, lo que aumentará el riesgo de inundaciones costeras moderadas a localmente significativas, especialmente durante los ciclos de mareas altas desde el sábado por la noche hasta el domingo.

La mayor preocupación se concentra en los Outer Banks de Carolina del Norte y en la región Tidewater de Virginia, donde el oleaje elevado y la erosión de playas podrían provocar inundaciones en comunidades vulnerables.

Más al norte, incluidas partes de la costa de Nueva Inglaterra, también son posibles inundaciones y condiciones marinas peligrosas si la tormenta se acerca a tierra.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jackie Wattles, Briana Waxman y Mary Gilbert, de CNN