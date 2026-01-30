Cuba condena la amenaza de Trump contra los países que envían petróleo a la isla: “Denunciamos este brutal acto de agresión”

Por Sol Amaya, CNN en Español

El Gobierno de Cuba rechazó el jueves la decisión del GObierno de Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla.

“Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país”, publicó el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

“EE.UU. recurre también al chantaje y la coerción, para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba”, dice el mensaje. “Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo”, remata el canciller.

El jueves, Trump firmó un decreto que determina que los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba serán sancionados con aranceles, argumentando que la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”.

Cuba se enfrenta a una creciente presión desde la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

Venezuela ha sido históricamente un importante proveedor de petróleo para la isla, lo que se vio paralizado con el reciente acontecimiento.

México es otro crucial aportante de petróleo para Cuba: en 2025 proveyó el 44 % del petróleo que la isla recibió desde el exterior.

Ante reportes de una supuesta suspensión de estos aportes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que estos envíos desde territorio mexicano son “una decisión soberana” a cargo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, no aclaró si estas exportaciones se mantendrán o no.

Michael Rios, Mauricio Torres y Valeria León colaboraron con este reporte

