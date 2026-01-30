El periodista Don Lemon, expresentador de CNN, fue puesto bajo custodia

Por Kara Scannell y Hannah Rabinowitz, CNN

El periodista Don Lemon fue puesto bajo custodia el jueves por la noche, según informó su abogado.

Lemon se encontraba con decenas de manifestantes anti-ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) cuando irrumpieron en la iglesia Cities Church en St. Paul, Minneapolis, la semana pasada, interrumpiendo un servicio religioso y dando lugar a tensos enfrentamientos.

“Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría la entrega de los premios Grammy”, declaró su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado publicado en la mañana de este viernes. “Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder”.

“En lugar de investigar a los agentes federales que mataron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está dedicando su tiempo, atención y recursos a este arresto, y esa es la verdadera muestra de las irregularidades en este caso”, añadió Lowell. “Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento descarado de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no quedarán impunes. Don luchará contra estos cargos con firmeza y determinación en los tribunales”.

Lemon, expresentador de CNN, declaró que estaba presente en la manifestación como periodista y no como manifestante. En un video del incidente que publicó en YouTube, Lemon dice: “Solo estoy aquí fotografiando, no formo parte del grupo… Soy periodista”.

Sin embargo, altos funcionarios del Departamento de Justicia afirmaron de inmediato y públicamente que Lemon enfrentaría cargos. Han dicho que Lemon no tenía derecho a estar en la propiedad privada de la iglesia y que interrumpir un servicio religioso pudo haber infringido los derechos constitucionales de los feligreses de practicar su religión.

La secretaria de Justicia Pam Bondi denunció la protesta durante una visita a Minneapolis, y declaró en una entrevista con Fox News que la escena fue “horrible”. No mencionó a Lemon específicamente.

Esta noticia es de última hora y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.