El Gobierno de Trump promete menos agentes en Minnesota si ICE accede a prisiones, ¿qué implica esto?

Por Elizabeth Wolfe y Lauren Mascarenhas, CNN

Mientras las tensiones alcanzaban su punto máximo en Minnesota esta semana, el Gobierno de Trump envió al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, quien dijo que está listo para calmar los ánimos, aliviar las frustraciones y reducir el número de agentes federales en la ciudad, todo mientras mantiene el enfoque en los objetivos de deportación sin precedentes del presidente.

Homan anunció el jueves que está trabajando en un plan para reducir eventualmente el número de agentes federales en el estado. Pero dijo que el movimiento dependerá de si las autoridades locales permiten que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglos en inglés) tome custodia de inmigrantes en prisiones y cárceles.

“Más agentes en la cárcel significa menos agentes en la calle”, dijo Homan.

A las pocas horas, el presidente Donald Trump pareció contradecirlo.

Al preguntarle si retiraría agentes de inmigración, Trump dijo: “Haremos todo lo que podamos para mantener nuestro país seguro”. Al insistirle si no los retiraría, Trump dijo: “No, no. En absoluto.”

En una ciudad donde las detenciones se han producido principalmente en las calles, los comentarios de Homan han resaltado una batalla que se ha estado desarrollando en segundo plano. Durante semanas, funcionarios federales y estatales han estado intercambiando críticas sobre el tema de las órdenes de detención de ICE —que permiten a ICE tomar custodia de inmigrantes encarcelados— ya que ninguna de las partes se pone de acuerdo sobre cuántas de estas personas existen en el sistema, según informó CNN.

Funcionarios de correccionales estatales acusaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de presentar “información errónea” sobre cuántas órdenes de detención de ICE hay en el estado.

Incluso cuando Homan adopta un tono más conciliador en nombre del Gobierno de Trump, aún está por verse si los funcionarios están listos para llegar a un acuerdo o cuánto tiempo tomará la reducción de agentes.

Esto es lo que necesitas saber.

Si ICE considera que existe causa probable para detener a un migrante que está en prisión o cárcel, puede enviar una solicitud formal —conocida como orden de detención de ICE— a las fuerzas del orden pidiendo que notifiquen a ICE antes de que la persona sea liberada. También puede pedir que el detenido sea retenido hasta 48 horas después de su fecha de liberación programada, para poder entregarlo a la custodia federal.

Según la ley de Minnesota, las oficinas del sheriff deben notificar a ICE si una persona que va a ser liberada ha sido condenada por un delito grave y esa persona no es ciudadana, según la oficina del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. En todos los demás casos, como delitos menores, “depende de cada condado decidir”, dijo un portavoz.

El Departamento de Correccionales de Minnesota ha cumplido con las órdenes de detención de ICE y cooperado con las autoridades federales, dijo Homan el jueves. Ahora el Gobierno busca cooperación de las cárceles locales.

Cuando la Operación Metro Surge entró en pleno apogeo a principios de este mes, más de 3.000 agentes federales de inmigración llegaron a Minnesota, llevando a cabo detenciones masivas y enfrentándose a manifestantes en confrontaciones tensas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, hizo un “llamado directo” a Trump en una publicación del 15 de enero en X, diciendo: “Bajemos la temperatura”.

ICE respondió con su propia publicación: “La responsabilidad es tuya, gobernador.

Modere la retórica hostil y provocadora contra ICE. Respete nuestras órdenes de detención migratoria. Y trabaje con ICE para expulsar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes de las calles de Minnesota”.

Días después, el funcionario de ICE Marcos Charles sugirió que las órdenes de detención enviadas a “las cárceles y prisiones estatales” no se estaban cumpliendo. Más tarde reconoció que el Departamento de Correccionales del estado había cooperado plenamente, pero dijo que la mayoría de los sheriffs locales no lo habían hecho.

El DHS dijo que hay unas 1.360 personas con órdenes de detención de ICE en prisiones y cárceles de Minnesota. Pero el Departamento de Correccionales de Minnesota dice que solo hay unas 300 personas así bajo custodia estatal y de condado.

“Ellos continúan repitiendo públicamente información inexacta y engañosa. Esto ya no es un simple malentendido,” dijo Paul Schnell, comisionado del Departamento de Correcciones de Minnesota, el 22 de enero.

Schnell dijo que su departamento ha solicitado repetidamente al DHS que proporcione los datos subyacentes, metodologías o desgloses jurisdiccionales, pero no ha recibido respuesta. El Departamento de Correcciones ha creado una página web que, según dicen, está destinada a “combatir la desinformación del DHS”.

Desde el 1 de diciembre, el Departamento de Correcciones de Minnesota ha entregado a 14 personas con órdenes de detención de ICE al Gobierno federal, dijo un portavoz a CNN el viernes. Antes de que un recluso pueda ser entregado a ICE, debe cumplir su condena en prisión.

CNN se ha comunicado con el DHS para obtener datos actualizados sobre órdenes de detención.

Aunque Homan no proporcionó detalles, dijo que el personal de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está trabajando en un “plan de reducción” de personal en Minnesota “basado en la cooperación” de los funcionarios locales.

Al hablar con funcionarios estatales y municipales esta semana, dijo que había muchos puntos en los que no estaban de acuerdo. Pero, añadió, “en lo que sí coincidimos es en no liberar a los detenidos que representan riesgos para la seguridad pública en la comunidad y que podrían ser transferidos legalmente a ICE”.

Homan dijo que las operaciones en Minnesota se centrarán en detener a personas que sean “amenazas para la seguridad pública y la seguridad nacional”. Al permitir que los agentes arresten a migrantes encarcelados, argumentó, menos agentes tendrían que estar en las calles intentando realizar arrestos.

Enfatizó que el departamento de correcciones estatal ya ha sido cooperativo, y que busca la colaboración de las cárceles del condado.

Homan dijo la mañana del jueves que habló con Ellison, quien “me aclaró que las cárceles del condado pueden notificar a ICE las fechas de liberación de los riesgos criminales para la seguridad pública, para que ICE pueda tomar custodia de ellos al momento de salir de la cárcel”.

Ellison dijo el jueves que no llegó a ningún acuerdo con Homan sobre “cómo los sheriff comparten con información con ICE sobre personas en sus cárceles del condado”.

El fiscal general del estado también señaló que es ilegal en Minnesota que las cárceles retengan a una persona encarcelada más allá de su fecha programada de liberación, incluso si la oficina del sheriff ha acordado cooperar con ICE. Por lo tanto, ICE tendría que estar listo para detener a una persona al momento de su liberación.

Si bien Homan ha sugerido que la aplicación de la ley inmigratoria en Minnesota “priorizará” los arrestos criminales, insistió en que los agentes continuarán persiguiendo los agresivos objetivos de deportación de Trump.

“No vamos a renunciar a la misión del presidente en materia de aplicación de la ley de inmigración”, dijo Homan. “Dejemos eso claro. Priorizar a los inmigrantes con antecedentes penales no significa que nos olvidemos de todos los demás”.

Otros inmigrantes indocumentados seguirán sujetos a arresto, dijo, y prometió que “se quedará hasta que el problema desaparezca”.

Los comentarios de Trump el jueves por la noche también son reveladores.

“Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país, así que, desde ese punto de vista, nada va a cambiar”, dijo Trump.

Durante meses, el Gobierno de Trump ha enfatizado que su máxima prioridad es identificar y deportar a migrantes indocumentados con antecedentes criminales, diciendo que se enfocan en “lo peor de lo peor”. Pero las redadas migratorias también han atrapado a residentes legales, solicitantes de asilo, refugiados y muchos más sin antecedentes criminales aparentes. No está claro cómo cambiarán los patrones de arresto de los agentes federales a la luz del anuncio de Homan.

Y Homan no es el único funcionario del Gobierno de Trump que ha dado un ultimátum a los funcionarios de Minnesota en los últimos días.

El sábado, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi escribió una carta a Walz indicando que podría “poner fin al caos en Minnesota” abandonando las políticas de ciudad santuario, compartiendo datos confidenciales de los programas estatales de servicios sociales con el Gobierno de Trump y entregando los padrones electorales completos y no públicos de Minnesota al Departamento de Justicia.

Varios fiscales general estatales demócratas criticaron a Bondi en una carta el jueves por hacer exigencias que, según ellos, “carecen de base legal y son incompatibles con los principios fundamentales de nuestro sistema federal”.

No está claro cómo se desarrollarán las exigencias de Bondi, ahora que Homan ha intentado establecer otro camino a seguir en el estado.

Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a CNN que Bondi recibió la carta, y dijo que “alienta a todos estos secretarios de Justicia a cooperar con los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para revertir sus políticas de santuario que protegen a inmigrantes ilegales criminales y violentos, y poner fin a las restricciones sobre la cooperación con ICE para transferir de manera segura la custodia de inmigrantes criminales”.

Algunos habitantes de Minnesota reaccionaron con dudas y preocupación al anuncio de Homan el jueves, ya que la confianza de muchos residentes en las fuerzas del orden se ha visto erosionada por la muerte a tiros de dos residentes, semanas de enfrentamientos y un historial problemático de tragedias de alto perfil.

Algunos residentes dijeron que se están preparando para una presencia federal prolongada, cuestionando si realmente se producirá una retirada.

Nick Kalt, de Stillwater, Minnesota, describió el anuncio como algo que “hay que creerlo cuando se vea”. “Nos estamos preparando para una situación a largo plazo”, declaró a CNN.

En el sur de Minneapolis, una residente llamada Christine dijo que los comentarios de Homan no reflejan lo que ella presencia en las calles. “De hecho, en mi vecindario, hoy hay más agentes de ICE mientras Homan hablaba”, indicó, y agregó que ha llamado a legisladores para reportar lo que considera una escalada, no una retirada.

Denise, una pastora del vecindario South Uptown de Minneapolis, lamentó lo que describió como una amplia erosión de las libertades civiles en el estado.

“Es terrible ver cómo se pisotean los derechos constitucionales de todos”, dijo.

“Simplemente estamos alzando las manos y diciendo: ‘Por favor, deténganse’”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Andy Rose, Alaa Elassar, Toni Odejimi y Tierney Sneed, de CNN.