En un correo electrónico de 2013, Elon Musk le preguntó a Epstein: “¿Cuándo vamos a tu isla?”

Elon Musk le envió un correo electrónico a Jeffrey Epstein a finales de 2013 para coordinar un viaje a la isla caribeña del delincuente sexual convicto, según muestran documentos publicados por el Departamento de Justicia el viernes.

Musk dijo anteriormente que había rechazado los intentos de Epstein de que visitara una de sus dos islas: Great St. James y Little St. James, en las Islas Vírgenes de EE.UU., cerca de las Islas Vírgenes Británicas. Little St. James fue el epicentro del abuso de niñas y mujeres jóvenes por parte de Epstein durante décadas.

El 13 de diciembre de 2013, Musk le envió un correo electrónico a Epstein: “Estaré en la zona de BVI/St Bart’s durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitar(te)?”.

Epstein respondió dos días después y dijo que el comienzo del nuevo año sería bueno, y añadió: “Siempre hay espacio para ti”. En Navidad, Epstein escribió en otro correo electrónico: “El 2 o el 3 sería perfecto. Iré a buscarte”.

Musk respondió primero que tendría que volar de regreso a Los Ángeles la noche del 2 de enero, antes de decir que podía retrasar su salida un día.

“¿A qué hora vamos a tu isla el día 2?”, le preguntó Musk a Epstein.

Los representantes de Musk no respondieron hasta el momento a una solicitud de comentarios sobre los nuevos correos electrónicos.

No está claro por los correos electrónicos si Musk finalmente visitó la isla o no. Pero los correos muestran un nivel de comunicación entre ambos que no se conocía hasta ahora, y surge a pesar de los intentos de Musk de desacreditar a sus oponentes que trataron de vincularlo a Epstein.

Durante su explosiva disputa entre ambos el año pasado, Musk sugirió que Donald Trump había retrasado la publicación de los archivos de Epstein porque el nombre del presidente aparecía en ellos. Eso fue parte de la ruptura entre el presidente y quien fuera uno de sus asesores más cercanos.

En septiembre, después de que su nombre apareciera en otro lote de archivos, Musk trató de distanciarse del delincuente sexual convicto. Dijo en una publicación en X en ese momento: “Epstein intentó que fuera a su isla y yo me NEGUÉ”.

