Esto opinan los estadounidenses sobre ICE

La Casa Blanca y el Congreso han iniciado lo que parecen ser negociaciones serias sobre reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis.

Y un par de nuevas encuestas realizadas antes y después de la muerte de Pretti aportan datos interesantes al debate.

Ya está bien establecido que los estadounidenses se han vuelto en gran medida en contra de ICE, con aproximadamente 6 de cada 10 desaprobándolo y diciendo que ha ido “demasiado lejos” o ha sido “demasiado duro”.

Pero una encuesta de Fox News y otra del Centro de Investigación Pew profundizan un poco más en algunos puntos clave.

Por un lado, la encuesta de Fox publicada esta semana sugiere que un argumento esgrimido por Trump y otros —que los funcionarios locales tienen la culpa del caos debido a su falta de cooperación con ICE— probablemente no convenza a los estadounidenses.

Trump advirtió el miércoles que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, estaba “jugando con fuego” al no utilizar a la Policía local para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que Frey y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han “bloqueado vergonzosamente la cooperación de la Policía local y estatal con ICE, inhibiendo activamente los esfuerzos para arrestar a criminales violentos”.

El vicepresidente J. D. Vance agregó la semana pasada: “Si tuviéramos un poco de cooperación de los funcionarios locales y estatales, creo que el caos disminuiría considerablemente en esta comunidad”.

Pero los estadounidenses no están seguros de que esto sea lo que se necesita.

En su encuesta, Fox preguntó a los votantes registrados si estaban a favor o en contra de “exigir a los gobiernos locales que cooperen con ICE”.

Los votantes estaban divididos casi por igual, con un 49 % a favor y un 50 % en contra. Pero los independientes se opusieron a esta idea por un amplio margen, 64 % a 34 %.

(Y eso sin mencionar el hecho de que la Policía de Minneapolis tiene prohibido legalmente hacer lo que Trump quiere).

Sin embargo, hay un aspecto del mensaje de Trump que sí parece estar calando.

La encuesta de Fox muestra que la mayoría de los votantes registrados cree que las acciones de ICE reflejan las promesas de Trump de atacar a personas con antecedentes penales “casi siempre” (29 %) o “la mayor parte del tiempo” (25 %). Esto sugiere que la mayoría de los estadounidenses piensan que se trata principalmente de delincuentes.

Pero no es así, o al menos, ya no lo es.

Los datos más recientes del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley muestran que la gran mayoría de los no ciudadanos arrestados por ICE no tenían antecedentes penales, según los datos recopilados hasta mediados de octubre. (El porcentaje de personas sin antecedentes penales que son objetivo de estas operaciones ha aumentado generalmente durante el segundo mandato de Trump).

Muchos otros tenían cargos pendientes.

Pero un análisis de The New York Times del mes pasado reveló que las principales operaciones de control migratorio, centradas en áreas específicas, tendían a enfocarse en personas que ni siquiera habían sido acusadas de algún delito. En la ciudad de Washington, el 84 % nunca había sido acusado de un delito. Ese porcentaje fue del 57 % en Los Ángeles; 63 % en Massachusetts; y 66 % en Illinois.

Todavía no tenemos datos sobre Minneapolis, pero es lógico pensar que las cifras sean similares allí.

La diferencia entre la percepción de los estadounidenses sobre la represión migratoria y lo que revelan las estadísticas sugiere que sus opiniones, ya de por sí negativas, sobre ICE podrían empeorar aún más.

Después de todo, el apoyo de los estadounidenses a las deportaciones disminuye significativamente cuando la persona en cuestión no ha cometido ningún delito.

Mientras tanto, Pew investigó la opinión de la gente sobre algunas de las acciones de los agentes federales y de los manifestantes en Minneapolis.

En general, los estadounidenses parecen estar de acuerdo con muchas de las tácticas de los manifestantes. Alrededor de tres cuartas partes (74 %) dijeron que es aceptable grabar en video a los agentes realizando arrestos. Y el 59 % dijo que incluso está bien compartir información sobre dónde se están produciendo los arrestos, algo que los manifestantes suelen indicar con silbidos.

En cuanto a las tácticas de ICE, a los estadounidenses no les gustan mucho.

Casi tres cuartas partes (72 %) dijeron que es inaceptable usar la apariencia de una persona o el idioma que habla como motivo para verificar su estatus migratorio. (Algunos videos de Minneapolis muestran a agentes mencionando el acento de la persona a la que detienen). Además, los estadounidenses opinan, con un margen de 61 % a 38 %, que es inaceptable que los agentes de inmigración usen mascarillas para ocultar su identidad en el trabajo.

Este último punto es uno de los aspectos en los que los demócratas exigen reformas en las negociaciones actuales. Trump y los funcionarios de su Gobierno han dicho que es necesario para evitar que se divulgue la información personal de los agentes.

Es probable que este sea uno de los principales puntos de conflicto en este debate.

