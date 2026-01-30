Julián Quiñones, el colombiano naturalizado mexicano que superó a Cristiano Ronaldo y espera el llamado del Tri al Mundial

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Julián Quiñones sigue escribiendo su propia historia en Arabia Saudita y lo hace a base de goles y constancia que no deberían pasar desapercibidos en el mundo del fútbol, no por la selección mexicana, que no vive su mejor momento.

Este jueves, el colombiano naturalizado mexicano volvió a ser protagonista tras marcar un gol ante Al-Hilal, una anotación que no solo fue clave para que su equipo sacara un punto en el partido, sino para confirmar el enorme presente que vive desde su llegada a la Saudi Pro League.

Con ese tanto, Quiñones alcanzó las 55 participaciones directas de gol, entre anotaciones y asistencias, en apenas 52 partidos, una cifra que habla por sí sola. Además, llegó a 17 goles en la liga saudí, colocándose como sublíder de goleo, solo por detrás del inglés Ivan Toney, quien suma 18. Lo más llamativo es que, por el momento, Julián ya superó al portugués Cristiano Ronaldo, quien cuenta con 16 anotaciones en el campeonato.

Hoy por hoy, es uno de los futbolistas mexicanos con mejor paso por una liga extranjera, y su rendimiento lo mantiene en la conversación rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, su situación con la selección mexicana sigue generando debate. Javier Aguirre —quien vivirá su tercera Copa Mundial como director técnico del Tri tras Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010— parece no estar del todo convencido con el atacante, y su nombre no figura como uno de los confirmados para integrar el plantel mundialista.

Julián, incluso ya ganó una Copa Oro con México, pero fue campeón sin tener una participación fundamental dentro del plantel. De hecho, en la final ante Estados Unidos se quedó en el banquillo.

La ausencia de Quiñones resultaría difícil de entender para muchos. En México dejó huella con Atlas y América, siendo campeón y pieza clave en ambas instituciones. Con los rojinegros logró el histórico bicampeonato, mientras que con las Águilas también fue determinante en la conquista del bicampeonato.

A esto se suman otros dos campeonatos de liga con Tigres, equipo con el que también levantó trofeos, aunque no con un rol relevante dentro de la institución. Su palmarés y regularidad contrastan con las pocas oportunidades que ha tenido en selección, donde, además, ha sido utilizado en posiciones distintas a las que ocupa en su club, lo que ha afectado su rendimiento.

La historia de Quiñones es particular. Nacido en Colombia, tuvo la posibilidad de representar a su país natal, pero el llamado de Néstor Lorenzo llegó tarde. Para entonces, Quiñones ya había construido su vida en México. Se formó futbolísticamente en el país, su pareja es mexicana y sus hijos también, razones que lo llevaron a decidirse por vestir la camiseta del Tri. Aunque tuvo un paso por categorías inferiores de Colombia, nunca recibió la continuidad necesaria.

Hoy, desde Arabia Saudita, Julián Quiñones manda un mensaje claro: está en uno de los mejores momentos de su carrera y compite al tú por tú con figuras internacionales.

La gran pregunta sigue en el aire y esa es si alcanzará este nivel para ganarse definitivamente un lugar con México rumbo al Mundial de 2026. Por ahora, en el rectángulo verde ha sido de los mexicanos más regulares y exitosos de los últimos tiempos. Sin embargo, a Aguirre no le termina de convencer.

