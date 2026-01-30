Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte, dictamina jueza

Por Nicki Brown y Kara Scannell, CNN

Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte por el presunto homicidio del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024, según dictaminó una jueza federal de distrito.

Esta decisión representa un revés para los fiscales federales, quienes insistían en solicitar la pena capital en este caso.

La jueza Margaret Garnett también dictaminó el viernes que se admitieran como prueba en el juicio de Mangione los objetos recuperados de su mochila en el momento de su arresto.

Las autoridades incautaron varios artículos de la mochila de Mangione, incluyendo una pistola, un cargador con municiones y una libreta roja, piezas clave de evidencia que, según las autoridades, lo vinculan con el homicidio.

Los abogados de Mangione habían argumentado que estas pruebas debían ser excluidas del juicio, alegando que el registro de la mochila de su cliente fue ilegal porque no se había obtenido una orden judicial y no existía una amenaza inmediata que justificara un registro sin orden judicial.

