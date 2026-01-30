Sheinbaum dice que buscará formas para ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México frente a amenaza de aranceles de Trump

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de México manifestó este viernes que buscará ayudar a Cuba sin poner en riesgo los intereses mexicanos ante la nueva amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a Cuba —México es el principal proveedor—, en la más reciente medida de presión por parte de la administración de Donald Trump contra la isla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que pedirá al Gobierno de EE.UU. conocer los alcances del decreto arancelario y, al mismo tiempo, buscará “distintas alternativas, evidentemente también en la defensa de México, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano”.

Además de conocer los alcances del decreto anunciado el jueves por Trump, México pidió establecer contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. para decirles que “hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano”.

Noticia en desarrollo*

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.