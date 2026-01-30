Skip to Content
CNN - Spanish

Sheinbaum dice que buscará formas para ayudar a Cuba sin poner en riesgo a México frente a amenaza de aranceles de Trump

By
New
Published 9:42 AM

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de México manifestó este viernes que buscará ayudar a Cuba sin poner en riesgo los intereses mexicanos ante la nueva amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a Cuba —México es el principal proveedor—, en la más reciente medida de presión por parte de la administración de Donald Trump contra la isla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que pedirá al Gobierno de EE.UU. conocer los alcances del decreto arancelario y, al mismo tiempo, buscará “distintas alternativas, evidentemente también en la defensa de México, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano”.

Además de conocer los alcances del decreto anunciado el jueves por Trump, México pidió establecer contacto con el Departamento de Estado de EE.UU. para decirles que “hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano”.

Noticia en desarrollo*

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.