Virus Nipah: qué es, cómo se transmite y dónde se están produciendo los brotes

Por Michal Ruprecht, CNN

La Organización Mundial de la Salud reportó el jueves dos casos de un virus poco común en un estado del este de la India.

El virus, llamado Nipah, mata a más de la mitad de las personas que infecta. El virus, que recibió su nombre de la aldea de Malasia donde vivía el primer paciente conocido, pertenece a la misma familia de virus que el sarampión. A pesar de ello, no es tan infeccioso como el sarampión, pero es significativamente más mortal.

El Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. Esto ocurre con mayor frecuencia a través del contacto directo con un cerdo o murciélago infectado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés). El consumo de frutas o productos derivados de frutas, como el jugo crudo de dátil, contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados también contribuye a la propagación.

También puede transmitirse directamente de persona a persona. Sin embargo, la transmisión se produce a través del contacto muy cercano con la persona infectada.

Según la OMS, los síntomas pueden tardar entre cuatro y catorce días en aparecer tras la infección, y los casos asintomáticos son poco frecuentes.

Los primeros signos de infección son inespecíficos e incluyen síntomas gripales como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y dolor de garganta. En aproximadamente dos tercios de los pacientes, la enfermedad progresa rápidamente y el coma puede aparecer en un plazo de cinco a siete días. Algunas infecciones también provocan síntomas respiratorios como tos y radiografías de tórax anormales.

La mayoría de los pacientes presentan cambios en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro, comunes en otras infecciones cerebrales virales. Los cambios causados ​​por la muerte tisular se pueden observar en las imágenes cerebrales, y la actividad eléctrica cerebral predice la gravedad de la enfermedad.

El virus está clasificado por los CDC como de nivel cuatro de bioseguridad (la categoría más alta, con los patógenos más peligrosos como los del ébola) y tiene el potencial de servir como agente de bioterrorismo.

Aunque solo se han registrado unos pocos brotes, el virus Nipah se considera una amenaza para la salud pública debido a su alta tasa de mortalidad, su potencial de transmisión entre personas, su capacidad de causar brotes y la falta de vacunas o tratamientos aprobados.

En casos graves, el virus puede atacar partes del cerebro que controlan funciones vitales básicas, como el movimiento ocular, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, causando daños permanentes.

Quienes sobreviven a menudo experimentan fatiga y cambios en el funcionamiento del sistema nervioso. Estos efectos suelen persistir durante años.

Se suelen realizar pruebas con una muestra de sangre para detectar y cuantificar proteínas específicas.

No existe una vacuna ni un medicamento específico para el Nipah. Los médicos brindan atención de apoyo, y los pacientes que desarrollan síntomas neurológicos graves pueden necesitar ayuda respiratoria.

Un medicamento llamado ribavirina, cuyo uso está aprobado junto con otros medicamentos para tratar la hepatitis C crónica, puede ofrecer algún beneficio, aunque los resultados son dispares.

Los médicos se centran en la prevención e intentan reducir el riesgo de transmisión de animales a humanos e implemer medidas de control al trabajar con personas infectadas.

Los brotes de Nipah ocurren casi todos los años en algunas partes de Asia, con frecuencia en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur, siendo Bangladesh el que registra el mayor número de infecciones. Esto se debe a que los murciélagos frugívoros que transmiten el virus —entre los murciélagos más grandes del mundo— son nativos de estas regiones.

El virus suele propagarse de diciembre a mayo, durante la temporada de reproducción de murciélagos y la temporada de recolección de savia de palmera datilera.

El virus Nipah también se ha encontrado en murciélagos de China, Camboya, Tailandia, Madagascar y Ghana. Nunca se ha reportado un caso de Nipah en EE.UU.

Es muy poco común. Hasta 2024, se habían reportado alrededor de 754 casos a nivel mundial, aunque esa cifra probablemente esté subestimada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.