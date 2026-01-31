Líder de la minoría de la Cámara dice que los republicanos no pueden depender de los demócratas para aprobar la financiación

Por Manu Raju y Sarah Ferris, CNN

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, le dijo al presidente de la Cámara, Mike Johnson, este sábado que los demócratas no ayudarán a los republicanos a aprobar un proyecto de ley para reabrir el Gobierno si intentan acelerar la medida el lunes, según dos fuentes familiarizadas con una llamada entre los líderes.

La decisión de Jeffries es una apuesta importante, ya que desafía un acuerdo alcanzado por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el presidente Donald Trump para aprobar el financiamiento de gran parte del Gobierno federal hasta finales de septiembre. El acuerdo financia el Departamento de Seguridad Nacional solo por dos semanas para permitir negociaciones a largo plazo sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El Senado votó para aprobar la medida solo unas horas antes de la fecha límite del viernes para financiar el Gobierno, pero no se espera que la Cámara de Representantes regrese a Washington hasta el lunes para votar la aprobación final. Con la fecha límite de financiamiento ya vencida, Washington entró en un cierre parcial del Gobierno.

Muchos demócratas dicen que el Departamento de Seguridad Nacional no debería recibir las dos semanas de financiamiento, y Jeffries parece estar de su lado, lo que aumenta la posibilidad de que el cierre se extienda más allá del lunes.

Johnson esperaba aprobar el proyecto de ley bajo un proceso conocido como “suspensión de las reglas”, lo que significa que se necesitarían dos tercios de la Cámara, dividida por un margen estrecho, aprobándolo con el respaldo de decenas de demócratas.

No obstante, Jeffries dijo que los demócratas no ayudarán en ese esfuerzo. Eso deja a Johnson con la única opción de avanzar el plan únicamente con los republicanos. La Cámara primero tendría que aprobar una regla, permitiendo que la Cámara apruebe el proyecto de ley por mayoría simple.

Pero la aprobación no está garantizada, ya que varios legisladores conservadores están molestos por varias disposiciones en el proyecto de ley.

Los demócratas de la Cámara realizarán una llamada de grupo (caucus) el domingo a las 5 p.m., hora de Miami. Punchbowl News fue el primer medio en informar sobre la llamada del domingo.

Jeffries dijo a MS NOW en una entrevista este sábado que los demócratas de la Cámara y el Senado están alineados respecto a sus demandas para el Departamento de Seguridad Nacional.

“Estamos alineados con la manera en que el líder Schumer y los demócratas del Senado han articulado esas demandas, y vamos a necesitar ver un cambio drástico en lo que respecta a cómo opera el Departamento de Seguridad Nacional en adelante”, dijo.

Jeffries pidió un “debate completo” el lunes e insistió en que los demócratas de la Cámara sean incluidos en los planes de los republicanos en adelante, lo que, dijo, se discutirá durante la llamada del grupo del domingo.

Jeffries enumeró las demandas de los demócratas para controlar el Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo requisitos de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleven cámaras corporales y se quiten las máscaras, que se ponga fin a las patrullas itinerantes y que se endurezcan los parámetros en torno a las órdenes de registro y arresto.

“Necesitamos que ICE y las agencias del Departamento de Seguridad Nacional se comporten como todas las demás agencias de cumplimiento de la ley del país. Sí estamos contemplando una pausa de dos semanas para llegar a un punto donde podamos ver un cambio drástico; queremos asegurarnos de que existe un camino claro e inquebrantable para lograr esas cosas”, dijo el demócrata de Nueva York.

El acuerdo alcanzado el viernes llegó después de que Trump y los líderes republicanos aceptaron rápidamente la demanda de los demócratas de posponer el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional en medio de una fuerte reacción pública tras las dos muertes de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis este mes. La Casa Blanca ha intentado evitar un cierre después de que los demócratas mostraran una firme resolución el otoño pasado, negándose a reabrir el Gobierno durante 43 días por la expiración de créditos fiscales ampliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).

Solo algunas agencias del Gobierno están cerrando, ya que otras ya han sido completamente financiadas para el resto del año fiscal. Varias agencias, incluyendo los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio, permanecerán abiertas.

Decenas de millones de personas no estarán en peligro de perder sus beneficios de asistencia alimentaria esta vez. Aun así, incluso un cierre parcial del Gobierno puede causar mucho daño si se prolonga. Los viajeros podrían enfrentar retrasos en los aeropuertos; muchos empleados federales podrían perder cheques de pago; y las personas pueden no poder obtener ciertos préstamos federales para comprar viviendas u operar pequeñas empresas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Tami Luhby y Aleena Fayaz, de CNN, contribuyeron a este informe.