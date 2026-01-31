Trump se enfrenta a un Irán debilitado, pero eso no facilita sus decisiones

Análisis por Nick Paton Walsh, CNN

Es una política exterior de chicle: donde el sabor rápido es el objetivo, en lugar de masticar una masa pegajosa durante horas. La estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para el aventurerismo global parece adorar los resultados rápidos y aborrecer las crisis prolongadas.

En esta Casa Blanca, poco es predecible, y quizás ese sea el punto. Pero las pocas lecciones aprendidas del torbellino de enero, y de hecho de los enredos previos de Trump con Irán, sugieren que sus opciones militares en el Golfo son limitadas y distan mucho de ser grandes.

La acumulación de activos navales frente a las costas de Irán y sus alrededores es directa y lenta.

Trump ha estado anunciando una posible acción militar durante unos 19 días, desde que publicó “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO” y canceló reuniones con funcionarios iraníes debido a la brutal masacre de manifestantes.

En aquel entonces, carecía de una potencia de fuego convincente en la región para organizar un ataque de envergadura. Ese cálculo está cambiando lentamente.

Su asalto de junio contra las instalaciones nucleares de Irán contaba con dos grupos de portaviones en la región, más como contrapeso a cualquier represalia iraní que para participar directamente en el ataque.

Actualmente, Estados Unidos cuenta con un grupo de portaviones y múltiples otros activos, muchos de ellos fácilmente rastreables mediante monitoreo de código abierto.

La acumulación de tropas ha privado al Pentágono del factor sorpresa, pero eso podría no marcar una gran diferencia.

El régimen iraní ha estado en alerta máxima, sin duda, durante los siete meses transcurridos desde el amplio y devastador ataque israelí de 12 días. Y si bien sin duda ha logrado cierta recuperación, sus reservas de misiles y su estructura de mando están sin duda agotadas.

Trump se enfrenta a un adversario debilitado, pero eso no mejora sus opciones. De hecho, podría complicarlas.

En primer lugar, una lección de enero es que podría no pasar nada. Muchos análisis de las reivindicaciones abiertas e ilegales de Trump sobre Groenlandia sugerían que se había acorralado el mismo y tendría que actuar.

Pero su férrea postura se desmoronó más rápido de lo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pudo susurrar la trascendental palabra: “Papá”.

A menudo, con el presidente número 47, el espectáculo es el objetivo. Publica en Truth Social la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en 74 palabras; retrocede sobre Groenlandia con un toque similar de su pulgar. Y, por cuarta vez en un mes, el mundo está pendiente de cada Truth para ver si esta vez, con Irán, se trata de un FAFO o un TACO.

Si Trump se siente obligado a tomar medidas militares, el camino es pedregoso. Los ataques puntuales y precisos encajan en el patrón de comportamiento de presidentes anteriores.

Cuando Trump emprende la acción militar a la que su base MAGA, pro-Estados Unidos, se muestra tan reacia, suele ser una combinación de ejecución impresionante y audaz, con una comprensión aparentemente sobria y precisa de los riesgos resultantes.

La captura de Maduro, la muerte del jefe de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani, y los ataques al programa nuclear iraní evaluaron correctamente la relativa incapacidad de su adversario para defenderse o contratacar.

Estas tres operaciones demostraron la superioridad militar estadounidense en un breve pero potente lapso: un ciclo noticioso singular de acción innegable, aparentemente sin importar las consecuencias, porque en realidad ese no era el problema de Estados Unidos.

Trump pudo haber afirmado que “gobernarían” Venezuela después de Maduro, pero evidentemente no tenía un plan real para hacerlo, salvo la coerción para mantener y controlar al mismo Gobierno en Caracas.

Su principal asesor, el secretario de Estado Marco Rubio, admite abiertamente que no tienen idea de lo que podría suceder tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Jamenei, en Irán.

¿Cómo sería entonces una noche única de acción militar estadounidense, selectiva y contenida?

Podrían atacar a lo que queda del liderazgo iraní: a altos funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (el CGRI), quizás al propio Jamenei, en represalia por las decenas de miles de manifestantes asesinados por el régimen, a quienes Trump incitó a alzarse y a Devolver la Grandeza a Irán, pero que ahora parecen menos centrales en sus exigencias a Teherán.

Pero el CGRI se ha reconstituido rápidamente tras la guerra de 12 días que diezmó sus filas.

Y el camino después de Jamenei dista mucho de estar claro. Es muy improbable que el octogenario teócrata sea sucedido por un joven demócrata ilustrado.

El régimen cerrará filas para sobrevivir, y cualquier sucesor tendrá que demostrar su temple antiestadounidense para asegurar el apoyo de sus bases. Quien suceda a Jamenei probablemente será peor, ya que un solo hombre no representa todo el sistema iraní.

Otra opción es atacar los restos del programa nuclear iraní, lo cual encajaría con los objetivos de la política estadounidense a largo plazo. Sin embargo, otro ataque correría el riesgo de contradecir las evaluaciones previas de Trump sobre el éxito de estas instalaciones en junio: ¿para qué bombardear lo mismo dos veces, a menos que se haya fallado la primera?

¿Sería más eficaz una serie más amplia de ataques contra la infraestructura militar y de seguridad? Posiblemente. Pero las campañas de bombardeo pueden volverse menos precisas cuanto más largas y extensas sean.

Decenas de millones de iraníes dependen del régimen para su sustento, y decenas de miles de padres e hijos sirven en las fuerzas de seguridad que serían atacadas.

Los huérfanos y las viudas no suelen aceptar la necesidad geopolítica más amplia de su dolor inmediato. Estados Unidos corre el riesgo de enfurecer a una parte considerable de la población iraní, cuyo apoyo pretende ganarse y de afianzar el régimen que busca derrocar.

Cuanto más prolongada y sostenida sea una campaña de bombardeos, mayores serán sus limitaciones.

Los líderes iraníes saben que este es un momento crucial para su supervivencia y su teocracia, y seguirán priorizándolo por encima de todo.

Una rendición de las ruinas humeantes de los edificios gubernamentales de Teherán sigue siendo improbable: se trata de un clan asesino y brutal entre la espada y la pared con una lista cada vez menor de aliados.

También es una falacia persistente de los generales de salón creer que se puede bombardear un régimen para sacarlo del poder, un hecho que la Casa Blanca pareció aceptar con bastante facilidad después de la captura de Maduro, cuando alentó a su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a asumir el poder.

Actualmente, Trump carece del armamento militar en el teatro de operaciones para soportar semanas de intensos bombardeos.

También puede carecer de la voluntad política necesaria para lograr un cambio real enviando fuerzas terrestres, una empresa enorme que puede durar años y que, en el caso de la desafortunada invasión del vecino de Irán, Iraq, en 2003, tomó meses de preparación.

Ante las desfavorables opciones a largo plazo y más sostenidas, Trump se enfrenta a la habitual disyuntiva entre cambiar de tema o apelar por un momento de poderío militar explosivo.

Podría optar por esto último, intuyendo correctamente un Irán debilitado. Pero la buena fortuna que ha disfrutado en los últimos tres ataques relámpago —dos contra Irán y una contra Venezuela— corre el riesgo de dar paso a la arrogancia y a un error de cálculo.

Un puñado de soldados estadounidenses muertos por un misil o dron iraní podría arrastrar a Trump a meses de guerra de represalia y crear otro problema de enredo exterior con su base MAGA para un autoproclamado presidente de paz.

Así pues, las opciones, salvo un ataque rápido, se reducen: ¿una salida o cambiar de tema?

Hay pocas soluciones con un régimen iraní tan decidido a desafiar. Pero la política exterior de Trump depende del observador.

Su giro en el tema Groenlandia aún no ha producido un cambio concreto en la postura estadounidense. Sin embargo, logró sacar la crisis de los titulares, abriendo espacio para Irán.

Estas crisis globales suben y bajan, al parecer, como un recordatorio de la naturaleza fundamental de Trump como el centro de todas las cosas. Observamos para ver si el pulgar sube o baja, y ese espectáculo, al parecer, es a menudo el objetivo.

