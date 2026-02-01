Grupos de izquierda y progresistas defensores del control de armas están registrando un aumento acelerado de nuevos miembros

Por Harmeet Kaur, CNN

Varios grupos defensores de las armas, de nicho y con inclinación progresista, dijeron que desde la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis apenas dan abasto ante el aumento de la demanda de entrenamientos en el uso de armas de fuego.

Con el presidente Donald Trump enviando agentes federales armados a comunidades de todo el país, incluso liberales y personas de izquierda que antes evitaban las armas están considerando armarse. Y aunque en Estados Unidos suele pensarse que los dueños de armas tienden a ser más republicanos y hombres, en los últimos años —en particular desde 2020— más mujeres, homosexuales y personas negras y de otras minorías han comenzado a portar armas.

Las clases de fin de semana en L.A. Progressive Shooters están agotadas hasta marzo. Las inscripciones para los cursos de permisos para portar armas en Pink Pistols Twin Cities, que atiende a personas LGBTQ en Minneapolis y St. Paul, pasaron de un promedio de cinco personas por clase a 25. El grupo agregó recientemente siete cursos más para responder al mayor interés, y esos también se están llenando. Para parafrasear un meme reciente: la derecha está pidiendo control de armas y la izquierda está comprando armas.

“En los últimos días ha habido un giro”, dice Lara Smith, portavoz nacional del Liberal Gun Club. “Esto cambió las posturas en la izquierda”.

Alex Pretti, un querido enfermero de cuidados intensivos que atendía a veteranos enfermos y un amante de la vida al aire libre preocupado por el medio ambiente, también era, como un tercio de los estadounidenses, dueño de un arma. Portaba legalmente su arma en una funda antes de que agentes federales lo desarmaran y luego lo mataran a tiros.

Jordan Levine, fundador de la comunidad inclusiva de armas A Better Way 2A, dice que su organización ha visto un aumento de grupos e instructores de armas que solicitan sumarse a su página de recursos en las últimas semanas. Ready Rainbow en Chicago, Grassroots Defense en Iowa y Solidarity Defense en Sacramento son algunas de las incorporaciones recientes. “La gente está asustada y enojada, y quiere equilibrar la desigualdad de poder que estamos viendo en las noticias, donde ICE pasa por encima de las personas sin que haya recursos”, añade.

Philip Smith, fundador y presidente de la National African American Gun Association, dice que la membresía de su organización ha crecido desde que comenzó el segundo mandato de Trump y desde la muerte de Pretti. “La gente se une cuando tiene miedo”, dice Smith. “La gente se une cuando ciertas personas llegan al poder, porque eso les genera temor. La gente se une cuando ve estos tiroteos en todo el país y parece que la locura no deja de crecer”.

El miedo y la política son grandes motores de la venta de armas. Las compras aumentan después de tiroteos masivos y ataques terroristas domésticos, o cuando la gente percibe que se avecinan restricciones legislativas, como cuando un demócrata es elegido presidente. Lo contrario suele ocurrir cuando hay un presidente republicano, dice Matt Lacombe, politólogo que estudia la cultura de las armas y autor de Firepower: How the NRA Turned Gun Owners into a Political Force: las ventas de armas bajaron después de la primera elección de Trump en 2016 y, en gran medida, se han mantenido bajas durante su segundo mandato (la industria de las armas lo llama el “Trump Slump”). Pero Lacombe señala que los datos nacionales podrían estar ocultando tendencias más pequeñas que se están desarrollando en algunas partes del país.

“Ya no parece ser el caso que comprar y portar armas en respuesta a amenazas percibidas sea algo exclusivamente conservador”, añade.

Mientras el Gobierno de Trump continúa con su ofensiva migratoria en ciudades de Estados Unidos, personas armadas están acudiendo a protestas contra ICE y a patrullajes vecinales, y algunos grupos de armas están alentando a la gente a convertirse en observadores armados. En un video publicado en X, se ve a dos hombres armados en la parte trasera de una vigilia por Pretti en Minneapolis el fin de semana pasado. Al hablar con la periodista independiente Talia Jane, uno de ellos invocó al revolucionario cubano Che Guevara y dijo: “La fuerza no se va a detener por la falta de fuerza, desafortunadamente. Y quiero ver que todos los que están de nuestro lado también se armen. Así que ahora mismo estamos aquí principalmente para mantener a todos a salvo, pero también para servir de ejemplo de que todos a nuestro alrededor pueden hacer esto también”.

En otro video que circula en redes sociales, se ve a un hombre armado montando guardia fuera de su vecindario en St. Paul. “Este es mi barrio”, le dice al entrevistador. “Esta es mi zona. No voy a otros vecindarios a intentar intimidar a la gente. Yo protejo a mi gente”.

“De esto es de lo que los dueños de armas han hablado desde siempre: del ‘Gobierno tiránico’”, dice Levine. Pero quienes usualmente advierten sobre los peligros de la tiranía del Gobierno, según él, “de alguna manera están tomando el lado del Gobierno tiránico”.

Las afirmaciones del Gobierno de que Pretti actuó mal al portar un arma también han alejado a algunos simpatizantes de Trump. La Casa Blanca, por su parte, remitió a declaraciones recientes de la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt. “Si bien los estadounidenses tienen un derecho constitucional a portar armas, no tienen un derecho constitucional a obstaculizar operaciones legales de control migratorio”, dijo Leavitt el 26 de enero. “Cualquier dueño de armas sabe que cuando se porta un arma y se enfrenta a las fuerzas del orden, se asume un riesgo y el riesgo de que se use la fuerza contra uno”.

Maj Toure, fundador de Black Guns Matter y un libertario declarado que votó por Trump en las dos últimas elecciones, dice que nunca ha considerado a Trump un firme defensor de la Segunda Enmienda. Cita la prohibición de las bump stocks o aceleradores durante el primer mandato del presidente (que luego fue anulada por la Corte Suprema), así como los comentarios de Trump en 2018 de que se deberían confiscar armas a personas peligrosas incluso si eso viola el debido proceso. Las declaraciones sobre Pretti, dice Toure, son simplemente “más de lo mismo”.

“Ahora esta administración lo está diciendo abiertamente: si estás en oposición a nuestros objetivos políticos y estás armado, te veremos como un criminal”, afirma, y añade que esto “va a afectar cómo voto al 1.000%”.

Algunos observadores también trazaron paralelos con otro dueño de armas que murió a manos de las fuerzas del orden en Minnesota. En 2016, Philando Castile murió baleado por un agente de policía durante un control de tránsito después de informar que llevaba un arma en su vehículo. La NRA guardó silencio inicialmente sobre el caso y, tras una intensa presión de sus miembros afroestadounidenses, emitió una declaración vaga que no mencionó a Castile por su nombre.

La retórica del Gobierno de Trump sobre Pretti es solo el ejemplo más reciente de su postura inconsistente sobre el control de armas, señala Patrick Eddington, investigador principal en seguridad nacional y libertades civiles del Cato Institute. Hace unos meses, hubo reportes de que el Departamento de Justicia estaba considerando propuestas para prohibir que personas trans compraran armas. Y la semana pasada, el Washington Post informó que el Departamento de Justicia planea modificar el formulario de compra de armas para exigir que los solicitantes indiquen su sexo biológico al nacer, lo que generó mayor alarma entre defensores de los derechos trans. “Cuando empiezas a decirle a un grupo de personas que no puede tener armas, ¿quién será el siguiente?”, se pregunta Eddington.

El apoyo selectivo de los conservadores a los derechos sobre las armas tiene precedentes históricos. A finales de la década de 1960, el partido Pantera Negra comenzó a hacer “copwatching”, observando las interacciones de la policía con miembros de la comunidad en Oakland mientras portaban armas de forma visible, una práctica con similitudes con las patrullas actuales de vigilancia de ICE. En respuesta, Ronald Reagan, entonces gobernador de California, promulgó la Ley Mulford, que derogó una norma que permitía portar armas cargadas en público. La NRA también respaldó esa ley en su momento.

“Los estándares que parecen aplicarse a quienes portan armas, a los dueños de armas que son negros o que están más ampliamente en la izquierda, parecen ser distintos de los que se aplican a los dueños de armas de la derecha”, dice Lacombe.

En un posteo en la red social Truth a primera hora del viernes, Trump calificó a Pretti de “agitador y, quizá, insurreccionista”. Los dueños de armas a lo largo de todo el espectro político no se lo creen.

“Es un tipo de armas. Es alguien que porta armas. Se entrena”, dice Lara Smith, del Liberal Gun Club. “Y cuando digo ‘uno de los nuestros’, me refiero a uno de la comunidad de armas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.