Laura Fernández asumirá en mayo como la segunda mujer presidenta de Costa Rica

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica y asumirá el próximo 8 de mayo como la segunda mujer en gobernar el país.

Fernández, una politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia y de Planificación, prometió durante la campaña dar continuidad al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves y, en su discurso de victoria, reafirmó su compromiso con la consolidación de los proyectos iniciados por el actual gobierno.

“El pueblo habló, la democracia decidió. Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que busca rescatar y perfeccionar las instituciones y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad. Hemos dado ejemplo de cómo en paz las urnas electorales pueden alentar una auténtica revolución política”, dijo Fernández ante sus simpatizantes que se reunieron en el Hotel Aurola, en la capital San José.

Con el 88,43 % de las juntas escrutadas, Fernández obtuvo el 48,5 % de los votos, suficiente para ganar en primera vuelta, y derrotó a Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien obtuvo un 32,12 % de los votos, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ramos reconoció inmediatamente la victoria de Fernández. En un acto ante sus simpatizantes, le envió sus buenos deseos y aseguró que su partido la respaldaría siempre que sus decisiones fueran en “bien del país”.

“Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo”, dijo el candidato del Partido Liberación Nacional.

Aunque las encuestas habían anticipado correctamente el liderazgo de la candidata oficialista, fallaron al estimar el desempeño del segundo candidato. La última encuesta de CIEP-UCR, publicada el miércoles 28, le otorgaba a Ramos apenas un 9 % de intención de voto, muy por debajo del 32,12 % que finalmente alcanzó en las urnas.

La candidata oficialista logró un fuerte respaldo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, un tema que preocupa a los ciudadanos de un país que durante años fue considerado uno de los más seguros de la región.

Costa Rica, antes conocida como la “Suiza de Centroamérica”, enfrenta hoy una realidad más compleja. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2025 fue el tercer año más violento registrado en el país, con una tasa de homicidios dolosos de 16,7 por cada 100 mil habitantes, atribuida por el Gobierno al narcotráfico y a los enfrentamientos entre bandas delictivas.

Fernández propone suspender garantías individuales en zonas específicas para capturar delincuentes vinculados al narcotráfico, medida que generó críticas de la oposición. Además, busca fortalecer las sanciones contra el crimen organizado y continuar la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en modelos internacionales, como la implementada en El Salvador por Nayib Bukele, proyecto que comenzó durante el mandato de Chaves.

Con su próxima presidencia, Fernández se convertirá en la segunda mujer en gobernar Costa Rica, un país de 5,2 millones de habitantes y uno de los más estables de la región, tras Laura Chinchilla quien gobernó de 2010 a 2014 y también ganó en primera vuelta.

Según datos del TSE, la participación en esta jornada alcanzó el 69,5 %, significativamente más alta que el 56,8 % registrado en las elecciones de 2022.

