Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Grammy

Las alfombras rojas de la industria musical suelen ser más atrevidas, brillantes y aventureras que las de Hollywood. Y no hay ninguna más grande que los Grammy: la ceremonia de premios que trajo consigo la deslumbrante chaqueta militar de Michael Jackson, el sombrero enorme de Pharrell Williams y el escotado vestido verde de Jennifer Lopez.

Los asistentes están, en este preciso instante, llegando al Crypto.com Arena de Los Ángeles para la ceremonia de este año. Si alguno pasará a la historia de la moda en los Grammy es otra cuestión, pero entre los nominados no solo figuran figuras de la música, sino también auténticos iconos de la moda, como Lady Gaga y Bad Bunny.

Por otra parte, artistas como Harry Styles y Charli XCX se encuentran entre los que entregarán premios, mientras que las 95 categorías (un número récord para los Grammy) incluyen a numerosas estrellas emergentes de la moda, desde Addison Rae hasta el elenco de “KPop Demon Hunters”.

Estos son los looks más llamativos de la alfombra roja.

