Mapa de resultados de las elecciones en Costa Rica
CNN en Español
Los costarricenses acudieron a las urnas este domingo para elegir quién será el próximo presidente del país. Laura Fernández ganó en primera vuelta tras superar con amplio margen a los demás candidatos, según resultados preliminares.
Así se distribuyó la votación en cada una de las provincias del país.
Con el 88,43% de las juntas escrutadas, estos son los resultados preliminares:
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.