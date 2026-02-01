Mapa de resultados de las elecciones en Costa Rica

CNN en Español

Los costarricenses acudieron a las urnas este domingo para elegir quién será el próximo presidente del país. Laura Fernández ganó en primera vuelta tras superar con amplio margen a los demás candidatos, según resultados preliminares.

Así se distribuyó la votación en cada una de las provincias del país.

Con el 88,43% de las juntas escrutadas, estos son los resultados preliminares:

