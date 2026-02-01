Muchos haitianos pronto podrían no poder trabajar en EE.UU. Eso dificultará mucho más el cuidado de los ancianos

Por Tami Luhby, CNN

Colin O’Leary tuvo recientemente el día más difícil de su carrera.

El director ejecutivo de Laurel Ridge Rehabilitation & Skilled Care Center, O’Leary, tuvo que informar a 13 de sus mejores empleados —todos haitianos con Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS— que perderían sus trabajos. Esto se debe a que la administración Trump está poniendo fin a la protección para los haitianos con TPS después del 3 de febrero, como parte de su amplia ofensiva migratoria.

Reemplazar a estos empleados, que cuidan a unos 115 residentes en el centro de Boston, llevará tiempo. Incluyen asistentes de enfermería certificados y auxiliares de cocina experimentados, difíciles de encontrar, que conocen las necesidades y hábitos de los residentes: quién prefiere que le mezclen el pollo con el puré de papas al ser alimentado, quién necesita ayuda extra para levantarse de la cama y quién podría estar respirando un poco más fuerte, una posible señal de un problema de salud.

Como O’Leary, líderes de la industria del cuidado de ancianos en todo el país se preparan para la pérdida de un pilar clave de su fuerza laboral. Casi 350.000 haitianos perderán su TPS esta semana, y una parte considerable de ellos cuida a adultos mayores en Estados Unidos. Trabajan como asistentes de enfermería, auxiliares de cocina, cocineros, personal de mantenimiento y otros empleados en hogares de ancianos, centros de rehabilitación y residencias asistidas. También ayudan a personas mayores como asistentes en sus hogares.

Las inminentes salidas aumentan la presión sobre una industria que ya enfrenta 350.000 vacantes, una escasez que se espera que crezca en los próximos años a medida que la población envejece.

En general, los inmigrantes representan más de una cuarta parte de los trabajadores que brindan atención directa en entornos de cuidado a largo plazo, según KFF, un grupo de investigación en políticas de salud. Destaca que constituyen casi un tercio de quienes trabajan en el cuidado domiciliario.

La reducción de la inmigración “realmente está creando problemas para un sector que ya enfrenta desafíos desde la perspectiva de la fuerza laboral”, dijo Katie Smith Sloan, CEO de LeadingAge, una asociación de proveedores sin fines de lucro de servicios para personas mayores.

Algunos de sus miembros ya tienen que depender de costosos trabajadores temporales de agencias, mientras que otros rechazan a posibles clientes por falta de personal para brindar atención de calidad.

En Boston, la industria local de cuidado de ancianos sufre una grave escasez de personal, que solo se espera que empeore. La ciudad tiene una de las comunidades haitianas más grandes de EE.UU.

El ajustado presupuesto de O’Leary dificulta aumentar los salarios para competir por nuevas contrataciones o recurrir a una agencia de personal. Mientras tanto, tendrá que depender de sus empleados restantes para que trabajen muchas horas extra mientras reconstruye el equipo, lo que teme podría llevar años.

Pero esa no era su principal preocupación.

“Sentí que los estaba defraudando como líder”, dijo sobre sus empleados haitianos.

Los titulares de TPS haitianos se encuentran entre los residentes nacidos en el extranjero cuyas vidas están siendo trastocadas por la administración Trump, que se ha enfocado en reducir la cantidad de inmigrantes que ingresan y viven en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció la finalización de la designación de TPS para inmigrantes de varios países, incluidos Honduras, Nepal y Sudán del Sur, aunque jueces federales han frenado muchos de esos intentos. Muchos haitianos con TPS esperan que un juez federal en el Distrito de Columbia les conceda al menos un alivio temporal.

El alivio del TPS se aplica a personas que enfrentarían dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a países devastados por conflictos armados o desastres naturales. Los beneficiarios son evaluados y no son elegibles si han sido condenados por algún delito grave o por dos o más delitos menores en EE.UU. El secretario del DHS tiene la facultad de designar un país para el TPS.

Los inmigrantes haitianos se volvieron elegibles después de que un terremoto sacudiera el país en 2010. Desde entonces, la designación se ha renovado varias veces, ya que el país enfrenta una serie de crisis, incluyendo violencia generalizada por parte de bandas armadas, inseguridad alimentaria, desplazamiento y un vacío de liderazgo tras el asesinato del presidente en 2021.

Varios haitianos han demandado al DHS, argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no realizó la revisión necesaria para determinar si es seguro regresar. La demanda también alega que la protección se está terminando, en parte, debido a la “animadversión racial, étnica y de origen nacional hacia los haitianos” del presidente Donald Trump.

Al ser consultado, el DHS dijo que el programa de TPS para Haití “nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto, pero así es como lo han utilizado administraciones anteriores durante décadas”.

“La afirmación de que la única manera de cuidar a nuestros adultos mayores es permitiendo que extranjeros ilegales no verificados y personas con antecedentes penales permanezcan en el país es sumamente falsa y perezosa”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Una titular de TPS que cuida a una persona mayor en Nueva York le dijo a CNN que su corazón late con fuerza cuando piensa que podría tener que regresar a Haití, de donde huyó en 2023. Teme ser asesinada si regresa, pero tampoco sabe cómo podrá sobrevivir en EE.UU. si no puede trabajar.

“Hay muchas inseguridades en Haití, y la violencia de las pandillas sigue aumentando”, dijo en criollo haitiano a través de un traductor.

Mientras tanto, también le preocupa lo que sucederá con la anciana con la que ha desarrollado un vínculo tras cuidarla durante casi dos años.

“Ella aprecia la ayuda que le brindo”, dijo la cuidadora, quien pidió a CNN que no usara su nombre por temor a represalias del Gobierno federal. A su vez, se siente orgullosa de que la mujer confíe en ella.

Muchas agencias de cuidado domiciliario están teniendo conversaciones difíciles con los clientes y sus familias, informándoles que sus cuidadores ya no podrán prestar servicios, dijo Katia Guillaume, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 1199, que representa a unos 150.000 trabajadores de cuidado domiciliario en tres estados.

“Cuando brindas un cuidado tan íntimo como alimentar y bañar, desarrollas un vínculo con alguien”, dijo Guillaume. “Saber que esa persona ya no va a estar —cuando a veces es la única persona que ven— es muy difícil para los pacientes. Es difícil para los cuidadores. Es difícil para los empleadores”.

Goodwin Living, que ofrece servicios de vivienda y atención médica para adultos mayores a 4.000 personas en el área de la ciudad de Washington, perdió a cuatro trabajadores haitianos el verano pasado cuando la administración Trump terminó su permiso humanitario.

Tomó alrededor de seis meses reemplazar a uno de los cocineros, dijo Rob Liebreich, CEO de la organización sin fines de lucro basada en la fe.

Pronto, Liebreich espera tener que despedirse de cuatro trabajadores más —incluido otro cocinero— de El Salvador, cuyo TPS expirará en los próximos meses. Teme que esos empleados sean aún más difíciles de reemplazar, ya que encontrar a las personas adecuadas es cada vez más complicado.

Actualmente, Goodwin Living no puede satisfacer la demanda de servicios de hospicio y atención médica a domicilio porque no encuentra suficientes trabajadores. Ahora está considerando si construir más unidades de vida independiente en lugar de unidades de vida asistida que requieren personal clínico.

“Nos está haciendo pensar en qué tipo de servicios deberíamos ofrecer, qué limitaciones tendremos en cuanto a personal que puedan restringir nuestra capacidad de brindar servicios”, dijo. “Y eso no es en lo que deberíamos estar pensando”.

