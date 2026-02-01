Trump elogia el “tremendo potencial” de la ONU para resolver conflictos globales, aunque previamente la había criticado

Por Riane Lumer, CNN

Las Organización de las Naciones Unidas tiene un “enorme potencial” para resolver guerras, afirmó este domingo Donald Trump en un cambio de discurso respecto de la ONU.

“Cuando [yo] ya no esté presente para resolver guerras, la ONU podrá hacerlo”, declaró Trump a Politico en una breve entrevista telefónica. “Tiene un potencial tremendo. Tremendo”.

Los comentarios del presidente se producen mientras promociona su “Junta de la Paz”, con la que ha afirmado que “podría” reemplazar a la ONU. El grupo debía supervisar la reconstrucción de Gaza, pero Trump ha ampliado su criterio para que la junta aborde disputas internacionales.

El estatuto de la junta, que no menciona a Gaza, la describe como “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer un gobierno confiable y legítimo, y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos”. Según el borrador del estatuto, Trump presidirá la junta por tiempo indefinido, y posiblemente ocupará el cargo incluso cuando termine su segundo mandato presidencial.

Diplomáticos, funcionarios y líderes mundiales han expresado grandes preocupaciones por la ampliación del mandato de la junta, la presidencia indefinida de Trump y el daño potencial que podría causar al trabajo de la ONU.

Trump también declaró a Politico que podría resolver los problemas financieros de la ONU “muy fácilmente” y lograr que otros países paguen sus cuotas, si el organismo lo solicitara. El secretario general de la ONU ha informado a los Estados miembro que la organización corre el riesgo de un “colapso financiero inminente”, citando cuotas impagas y una norma presupuestaria que obliga al organismo mundial a devolver el dinero no gastado.

