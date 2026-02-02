Claro que los Grammy iban a ser políticos. Pero no fue lo único que ocurrió

Por Alli Rosenbloom, CNN

Bad Bunny y Kendrick Lamar, dos artistas que no temen reflejar a Estados Unidos a través de su música y sus presentaciones, dominaron la ceremonia de los Premios Grammy la noche del domingo.

Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al álbum del año por “Debí Tirar Más Fotos (I Should Have Taken More Photos)”, el primer álbum en español en obtener el máximo galardón, mientras que Lamar también rompió récords con cinco premios, incluidos mejor álbum de rap y grabación del año, convirtiéndose en el artista de rap más premiado en la historia de los Grammy.

Bad Bunny se mostró emocionado tras ganar el principal premio de la noche. Subió al escenario con lágrimas en los ojos antes de reconocer a su tierra natal, Puerto Rico, y dedicar su victoria “a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños”.

Hizo una declaración más directa contra ICE más temprano en la noche, al aceptar el Grammy a mejor álbum de música urbana.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, dijo Bad Bunny, tras usar la frase “ICE out”, que ha sido empleada como un llamado a poner fin a la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump.

El próximo domingo, Bad Bunny subirá al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl para una presentación que ha estado marcada por la expectativa y las críticas de sectores conservadores. Lamar sabe lo que se siente.

Fue el artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX y aprovechó su tiempo en el mayor escenario deportivo para ofrecer una presentación con fuerte carga política que incluyó a Samuel L. Jackson vestido como el Tío Sam.

Los Premios Grammy no se centraron solo en declaraciones políticas. También hubo varias presentaciones destacadas y homenajes a músicos queridos que murieron el año pasado, entre muchas otras cosas.

Estos son algunos de los otros momentos destacados de la noche.

Cher pareció vivir algo parecido a un momento de “La La Land” al presentar a Kendrick Lamar y SZA con el Grammy a grabación del año, cuando leyó mal el sobre y otorgó el premio al fallecido Luther Vandross, cuyo nombre de pila es el título de la canción que fue premiada. Esto, sumado a algunos problemas con el teleprompter, dio lugar a un momento incómodo. En su defensa, había intentado retirarse del escenario después de recibir su premio a la trayectoria. Así que quizá sabía que ese no era un trabajo para una leyenda como ella

Los censores de televisión no lograron seguir el ritmo de la emoción de Lola Young al ganar el premio a mejor interpretación pop solista y no alcanzaron a silenciar correctamente una grosería de cuatro letras que se le escapó durante su discurso de aceptación. El botón sí estuvo listo, en cambio, durante el discurso de aceptación de Billie Eilish por canción del año, en el que dijo “F**k ICE”, según videos publicados en redes sociales por asistentes. Dato curioso: Eilish y su hermano y colaborador Finneas se convirtieron en el primer dúo de compositores en ganar tres veces en esa categoría.

Como si Steven Spielberg necesitara otro reconocimiento en Hollywood, el célebre director alcanzó el estatus EGOT tras ganar un Grammy durante la antesala de los premios el domingo. Spielberg ganó el Grammy a mejor película musical por “Music by John Williams”, en la que figura como productor. Este es su primer Grammy. Spielberg ha ganado tres premios Oscar, un Tony y cuatro Emmy.

El segmento in memoriam tuvo, de manera apropiada, un toque de metal este año, con una presentación en honor al fallecido Ozzy Osbourne. Con Slash en la guitarra, el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, en la percusión, y Post Malone en la voz, el grupo interpretó una versión de “War Pigs”, de Black Sabbath, para rendir homenaje al fallecido líder de la banda. El momento fue emotivo, con la cámara enfocando a la familia del rockero, Sharon, Kelly y Jack Osbourne, quienes fueron vistos observando la presentación entre lágrimas.

Posteriormente, Lauryn Hill subió al escenario para interpretar un popurrí de sus grandes éxitos y rindió homenaje a D’Angelo, quien murió en octubre. Antes, la superestrella del country Reba McEntire dio inicio al segmento in memoriam al cantar “Trailerblazer” junto a Brandy Clark y Lukas Nelson, en lo que fue la primera presentación de McEntire en los Grammy. El hijastro de McEntire, Brandon Blackstock, agente de talentos y exesposo de Kelly Clarkson, murió en agosto y fue homenajeado durante el segmento.

El Dalai Lama es ganador de un Grammy. El líder espiritual recibió el galardón por el audiolibro que acompaña su título “Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”. El presentador Trevor Noah también estaba nominado en la categoría. En un comunicado publicado en Instagram, el Dalai Lama escribió que aceptó el premio “con gratitud y humildad”.

¿Sin camisa? No hay problema, al menos en los Grammy. Chappell Roan apareció en la alfombra roja con un vestido burdeos translúcido, cuya parte superior se sostenía únicamente con los aros de lo que parecían ser anillos para los pezones. Doechii evocó “Death Becomes Her” con una pieza de pecho adornada con joyas que probablemente puso nervioso al operador de sonido de los Grammy cuando tintineó en el micrófono, y Teyana Taylor llegó al espectáculo con un vestido dorado brillante que dejaba al descubierto el abdomen. Justin Bieber también tomó nota de las amantes de la piel a la vista y usó solo unos bóxers de seda azul plateado para su primera presentación en el escenario de los Grammy en cuatro años.

Ya fuera actuando en el escenario —ahí los vemos, sombr, Addison Rae y Alex Warren— o aceptando un premio, como la ganadora a mejor artista nueva Olivia Dean, los músicos de TikTok tuvieron una gran noche. Lo mismo puede decirse de artistas cuyas canciones más antiguas se sintieron nuevas otra vez porque encontraron nuevos oyentes en la popular red social. Puede que sepas que “Manchild”, de Sabrina Carpenter, salió en junio de 2025, ¡pero para algunos era nueva!

En una noche que hizo historia en muchos frentes, uno de los momentos récord llegó desde el mundo del K-pop. El contagioso y alentador himno “Golden”, de la película sorpresa de Netflix “K-Pop Demon Hunters”, ganó un Grammy antes de la transmisión televisada el domingo, al quedarse con el premio a mejor canción escrita para medios audiovisuales. El tema, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, de HUNTR/X, tuvo en total cuatro nominaciones a los Grammy este fin de semana, incluida canción del año.

Lady Gaga dio un discurso contundente tras ganar un Grammy en la categoría de álbum vocal pop, y aprovechó su tiempo en el escenario para animar a las mujeres en la música a “escucharse siempre a sí mismas y luchar siempre por sus ideas” cuando están en el estudio, un espacio que a veces está dominado por hombres. “Luchen por ustedes mismas como productoras y asegúrense de que su voz sea escuchada, fuerte”, añadió.

