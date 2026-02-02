Los Clinton acuerdan declaraciones presenciales para evitar el voto de desacato en la investigación sobre Jeffrey Epstein

Por Annie Grayer, CNN

Bill y Hillary Clinton han acordado presentarse para brindar declaraciones presenciales en Washington en la investigación del Congreso sobre Jeffrey Epstein, cediendo ante las presiones con la esperanza de evitar un inminente voto de desacato de la Cámara de Representantes.

No está claro de inmediato si el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, aceptará la propuesta de último minuto ni si la Cámara en pleno todavía votará para declarar en desacato al expresidente y a la exsecretaria de Estado por su reiterada negativa a testificar durante meses.

Aun así, la última propuesta, que no ha sido revisada de forma independiente por CNN, muestra hasta dónde están dispuestos a llegar los Clinton para evitar la votación, que en última instancia podría tener consecuencias legales.

“Negociaron de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, dijo el portavoz de los Clinton, Angel Ureña, en una provocadora publicación en X dirigida a Comer.

Comer dijo en un comunicado el lunes por la noche que todavía tenía interrogantes sobre la propuesta.

“El abogado de los Clinton ha dicho que aceptan los términos, pero esos términos carecen de claridad una vez más y no han proporcionado fechas para sus declaraciones. La única razón por la que han dicho que aceptan los términos es porque la Cámara ha avanzado con el desacato”, dijo. “Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comisión”.

Sin embargo, el principal demócrata de la Comisión de Supervisión dijo que no veía un escenario en el que el presidente del panel no aceptara la oferta. Los Clinton, dijo a CNN, habían “aceptado cada uno de los términos que Comer ha planteado”.

“Hemos dicho desde el primer día que queremos que Bill Clinton testifique ante la Comisión de Supervisión. Hemos estado repitiendo eso y, obviamente, hemos estado trabajando con sus equipos. Así que me alegra que vayan a testificar”, dijo el representante Robert Garcia.

Solo unas horas antes, el presidente republicano, insatisfecho con las condiciones que el equipo legal de los Clinton intentó imponer a su cooperación, parecía dispuesto a avanzar con los procedimientos de desacato.

“Han pasado casi seis meses desde que sus clientes recibieron por primera vez la citación de la Comisión, más de tres meses desde la fecha original de sus declaraciones, y casi tres semanas desde que no se presentaron a sus declaraciones conforme a las citaciones legales de la Comisión”, escribió Comer en ese momento. “El deseo de sus clientes de recibir un trato especial es frustrante y una afrenta al deseo del pueblo estadounidense de transparencia”.

El Comité de Reglas de la Cámara estaba estableciendo los parámetros para dicha votación cuando se presentó la última propuesta.

La oferta del abogado de los Clinton llegó por correo electrónico en medio de una reunión de la comisión mientras Comer testificaba sobre los procedimientos de desacato, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

No fue el primer intento de los Clinton de evitar los procedimientos.

A través de sus abogados, la pareja había hecho múltiples propuestas en los últimos días, incluida una entrevista voluntaria presencial de cuatro horas en Nueva York, que Comer había rechazado más temprano ese lunes.

La correspondencia anterior, obtenida por CNN, reveló que el equipo de los Clinton había estado buscando una salida durante días. Los abogados del expresidente y la exsecretaria de Estado han estado en conversaciones con la comisión liderada por republicanos en múltiples ocasiones desde que legisladores de ambos partidos votaron en enero para declarar a los Clinton en desacato por negarse a presentarse a declaraciones presenciales como parte de la investigación del panel sobre Epstein.

Al rechazar la oferta inicial de los Clinton, Comer prácticamente había asegurado que la Cámara celebraría una votación final esta semana sobre las resoluciones de desacato. Según esa carta, fechada el 31 de enero, los abogados de los Clinton expusieron los términos bajo los cuales el expresidente se sometería a una entrevista voluntaria y transcrita. Dijeron que se presentaría durante cuatro horas en la ciudad de Nueva York para una entrevista limitada al alcance de la investigación sobre Epstein. Los legisladores de ambos partidos y su personal podrían hacer preguntas, y los abogados dijeron que tanto los Clinton como la comisión podrían tener a su propio transcriptor presente, según la carta.

Aunque los abogados continuaron presionando para que el panel retirara su citación para el testimonio de Hillary Clinton, dijeron que ella podría presentar una segunda declaración jurada o comparecer para una entrevista presencial en un formato similar al de su esposo. Comer finalmente rechazó la oferta.

A cambio, los abogados de Clinton, Ashley Callen y David E. Kendall, habían pedido a Comer que retirara las citaciones y las resoluciones de desacato en su contra.

Bill Clinton ha negado repetidamente cualquier delito relacionado con Epstein, el difunto delincuente sexual convicto.

Comer rechazó la oferta de los abogados de los Clinton por considerarla “irrazonable” y dijo que no podía aceptar tales términos.

Dijo que no podía aceptar cambiar la entrevista de una declaración jurada a una entrevista voluntaria, y rechazó la forma en que los abogados intentaron limitar el alcance de la entrevista. Comer señaló que si los abogados hubieran ofrecido una entrevista voluntaria cuando el expresidente recibió por primera vez su citación para testificar en agosto, la situación podría haber sido diferente.

Clinton, añadió, tendría incentivos para intentar “dejar que se acabe el tiempo” si la comisión aceptaba un límite firme de cuatro horas para la entrevista. Y el presidente republicano cuestionó por qué los Clinton querían a su propio transcriptor, si habría un taquígrafo oficial proporcionado por el panel.

“Pero dado que ya no se presentó para una declaración jurada y se ha negado durante varios meses a proporcionar a la comisión un testimonio presencial, la comisión no puede simplemente confiar en que el presidente Clinton no se negará a responder preguntas en una entrevista transcrita, lo que resultaría en que la comisión vuelva al punto en el que está hoy”, escribió Comer.

