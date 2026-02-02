¿Qué sigue para Liam Ramos, de 5 años, y su padre tras su liberación de la custodia federal?

Por Hannah Park

De regreso a casa en Minneapolis después de más de una semana en un centro de inmigración en Texas, el niño ecuatoriano en edad preescolar Liam Conejo Ramos y su padre están tratando de recuperar una sensación de normalidad en medio de casos judiciales en curso y una tormenta nacional, después de que un juez ordenó que fueran liberados de la custodia federal de inmigración, poniendo fin a su detención pero dejando su futuro en los Estados Unidos sin resolver.

“Estamos encantados de que la familia ahora pueda centrarse en estar junta y encontrar algo de paz después de esta experiencia traumática”, dijeron los abogados de la familia en un comunicado.

El niño de 5 años y su padre fueron sacados de la entrada nevada de su casa en un suburbio de Minneapolis a principios de este mes y transportados más de 2092 kilómetros al centro de detención familiar Dilley en el sur de Texas, una medida que provocó indignación después de que circularan imágenes de un agente agarrando la mochila de Spider-Man del niño mientras miraba debajo de un sombrero de conejo de dibujos animados.

La familia entró legalmente a Estados Unidos y solicitó asilo a su llegada en 2024, según declaró su abogado. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún peligro ni riesgo de fuga y nunca debieron haber sido detenidos”, declaró el abogado de la familia, Marc Prokosch.

Su liberación se produjo tras un fallo emitido el sábado por el juez federal de distrito Fred Biery, quien ordenó la liberación de Liam y su padre, al determinar que no existía causa probable suficiente para su detención. La decisión se centró estrictamente en la legalidad de su detención y no abordó el estatus migratorio de la familia ni su posibilidad de permanecer en el país.

Esto es lo que viene a continuación mientras el caso de inmigración de la familia avanza en los tribunales:

La administración Trump señaló que podría apelar el fallo que permitió la liberación de Liam y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias.

El subsecretario de seguridad adjunto Todd Blanche dijo el domingo que el gobierno está revisando sus opciones, aunque se negó a comentar directamente sobre la opinión del juez.

“La ley de inmigración, el cuerpo de leyes de inmigración, es muy diferente de nuestro proceso penal típico debido a la naturaleza administrativa de lo que hacemos todos los días”, dijo Blanche en “This Week” de ABC, y agregó que si bien un juez falló en contra del gobierno, “en la medida en que necesitemos apelar la decisión de ese juez, prometo que lo haremos”.

Blanche enmarcó el caso como parte de una disputa legal más amplia sobre si los migrantes deberían permanecer detenidos mientras sus procesos migratorios avanzan o ser liberados a la espera de su resolución. Sugirió que los tribunales de apelación, y posiblemente la Corte Suprema, podrían finalmente intervenir, describiendo lo que denominó una “división legal” en torno a la detención migratoria.

En su opinión, Biery criticó las órdenes administrativas , que los agentes federales de inmigración suelen utilizar para realizar arrestos y que no requieren la firma de un juez. Biery, que calificó esta práctica como “el zorro que cuida el gallinero”, escribió que la Constitución exige que los arrestos sean autorizados por un funcionario judicial independiente.

Si bien una apelación podría aclarar hasta dónde se extiende la autoridad de detención del gobierno, las cuestiones más amplias planteadas por el caso pueden tardar meses, o más, en resolverse.

En su opinión, Biery señaló que Liam y su padre aún podrían verse obligados a abandonar Estados Unidos bajo lo que describió como el “arcaico” sistema de inmigración, posiblemente mediante la deportación o la salida voluntaria. “Pero ese resultado debería darse mediante una política más ordenada y humana que la vigente”, escribió.

Liam y sus padres ingresaron legalmente a Estados Unidos y solicitaron asilo después de presentarse ante los funcionarios fronterizos en Texas en diciembre de 2024, según Prokosch.

La situación económica, la inseguridad y las condiciones laborales inestables en Ecuador llevaron a Arias y su esposa a abandonar su país “en busca de una buena vida”, dijo anteriormente a CNN su hermano Luis Conejo .

El Departamento de Seguridad Nacional ha cuestionado que el padre haya entrado legalmente a Estados Unidos y dijo que es un “extranjero ilegal” que fue el objetivo de la operación en la que él y Liam fueron llevados.

Según Prokosch, el padre de Liam no parece tener antecedentes penales en Minnesota. Una búsqueda de registros públicos realizada por CNN tampoco reveló antecedentes penales para Arias, quien tampoco tenía antecedentes penales en Ecuador, su país de origen, según el Ministerio del Interior de ese país.

El caso de asilo todavía está pendiente en el tribunal de inmigración.

Incluso cuando Liam ha regresado a casa, los funcionarios electos y los líderes escolares han seguido pidiendo la liberación de los niños y las familias detenidos por inmigración, diciendo que hay problemas sistémicos en cómo se llevan a cabo los arrestos que involucran a menores.

“No debería ser necesaria una orden judicial para sacar a un niño pequeño de una prisión”, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en las redes sociales tras el fallo.

Liam es al menos el cuarto niño de su distrito escolar en ser puesto bajo custodia de inmigración en el último mes, según las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

“Queremos que todos los niños sean liberados de los centros de detención y la reunificación de las familias que han sido separadas injustamente”, dijo el distrito en un comunicado.

Zoe Sottile, Elizabeth Wolfe y Ed Lavandera de CNN contribuyeron a este informe.

