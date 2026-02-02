SpaceX de Elon Musk adquiere xAI, fusionando sus dos empresas más ambiciosas

Por Chris Isidore

SpaceX adquirió xAI, anunció la compañía el lunes, fusionando dos de las empresas más ambiciosas de Elon Musk, integrando la exploración espacial con la inteligencia artificial para consolidar lo que ya se perfila como la empresa privada más valiosa del mundo.

“Esto marca no solo el próximo capítulo, sino el próximo libro en la misión de SpaceX y xAI”, dijo Musk en un comunicado en el sitio web de SpaceX.

La fusión podría verse como una indicación de la liquidez que xAI necesita para competir en el campo de rápido crecimiento de la IA, así como de la importancia de la tecnología en el futuro de la exploración espacial.

SpaceX fue valorada en US$ 800.000 millones en una venta secundaria de acciones en diciembre de 2025, y xAI fue valorada en US$ 230.000 millones en su ronda de financiamiento más reciente en enero, según PitchBook, una firma de investigación que rastrea la valoración de empresas privadas.

El movimiento también demuestra la carrera de gigantes tecnológicos como las empresas de Musk para asegurar más recursos informáticos para impulsar los avances en inteligencia artificial.

“Los avances actuales en la IA dependen de grandes centros de datos terrestres, que requieren enormes cantidades de energía y refrigeración”, escribió Musk. “La única solución lógica, por lo tanto, es trasladar estos esfuerzos intensivos en recursos a un lugar con vastos recursos energéticos y espaciales”.

SpaceX solicitó permiso el viernes a la Comisión Federal de Comunicaciones para lanzar una constelación de un millón de satélites en órbita. La solicitud decía que el objetivo es proporcionar una red de centros de datos alimentados por energía solar para “acoger el crecimiento explosivo de la demanda de datos impulsada por la IA”.

Musk dijo que estima que “la forma de menor costo para generar cómputo de IA será en el espacio” dentro de dos a tres años.

Musk es el último líder tecnológico en pedir más potencia de cómputo en la era de la IA. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo a CNBC el año pasado que los modelos de IA de próxima generación requerirán “100 veces” más energía que los modelos anteriores. Se espera que la IA impulse la demanda de energía de los centros de datos en un 165 % para 2030, según Goldman Sachs.

Y los gigantes tecnológicos han estado invirtiendo miles de millones en infraestructura relacionada con la IA para satisfacer esa demanda. Microsoft informó la semana pasada que gastó US$ 37.500 millones en el último trimestre de 2025 en gastos de capital como centros de datos, mientras que Meta gastó US$ 22.140 millones.

Al mismo tiempo, algunos residentes de EE.UU. han informado aumentos en sus facturas de electricidad. Un análisis de Bloomberg News el año pasado encontró que en áreas cercanas a centros de datos, los costos de electricidad aumentaron hasta un 267 % en comparación con hace cinco años.

Pero las facturas eléctricas más altas no son la única preocupación sobre la tecnología.

xAI de Musk también es propietaria de su plataforma de redes sociales X, cuyo chatbot Grok recientemente fue criticado por producir imágenes sexuales de mujeres, muchas de ellas personas reales. El chatbot de IA también fue criticado el año pasado por una serie de publicaciones violentas y antisemitas, por las que la empresa se disculpó y culpó a una actualización del sistema.

De todas formas, los inversores están haciendo fila para invertir en IA. En enero, xAI anunció que recaudó US$ 20.000 millones de inversores, incluidos Fidelity Management & Research Company y la Autoridad de Inversiones de Qatar.

Ya había bastante intercambio entre xAI y SpaceX mucho antes de la adquisición. Varios empleados trabajaron en ambas empresas, como Christopher Stanley, ingeniero principal de seguridad de SpaceX desde 2018 y director sénior de ingeniería de seguridad de X desde 2022.

Pero algunas personas que han trabajado en xAI han expresado públicamente su preocupación de que las dos empresas están preparadas para un choque cultural.

“xAI se enorgullece de ‘moverse rápido y romper cosas’, jerarquía plana, actuar primero y preguntar después. (No es completamente así, pero intenta serlo). Tengo la sospecha de que muchas personas de xAI sufrirán un choque cultural con SpaceX,” escribió Benjamin De Kraker, un exmiembro del equipo de datos humanos de xAI.

Musk confirmó en diciembre que estaba planeando una oferta pública inicial para SpaceX, que fue fundada en 2002. Ese debut en Wall Street, supuestamente valorado en alrededor de US$ 1,5 billones, podría ser uno de los más grandes de la historia. Y eso fue antes de la fusión con xAI.

Tanto SpaceX como xAI no han tenido problemas para recaudar fondos de inversionistas ansiosos por participar en sus planes de crecimiento. Pero cotizar en bolsa aumentaría la capacidad de las empresas para recaudar capital.

Esa propuesta podría sumar a la ya asombrosa fortuna de Musk. Según el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Bloomberg, vale US$ 676.000 millones, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo. Una combinación pública de SpaceX y xAI podría aumentar drásticamente ese patrimonio.

Clare Duffy, Lisa Eadicicco, Hadas Gold, Jackie Wattles y Matt Egan de CNN contribuyeron a este informe