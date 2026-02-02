“Stranger Things: Tales From ’85”: de esto trata la nueva serie animada de Netflix que nos lleva de regreso a Hawkins

Por Rubén Rivera, CNN en Español

El universo de Hawkins se resiste a desaparecer. A pesar del cierre de la saga principal, los hermanos Duffer expanden su mitología con “Stranger Things: Tales From ’85”, una nueva serie animada de Netflix que promete capturar la atmósfera de misterio y nostalgia de la primera temporada.

Liderada por el showrunner Eric Robles, esta entrega se ubica en un punto clave de la cronología oficial: el invierno de 1985, revelando los eventos inéditos que ocurrieron entre la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Tras el cierre del portal en el laboratorio de Hawkins por parte de Eleven, el pueblo parece haber recuperado la calma. Sin embargo, bajo la nieve de 1985, algo aterrador ha despertado.

A diferencia de las amenazas apocalípticas de la serie original, Eric Robles destaca que en esta ocasión los riesgos son más íntimos.

“Estos niños no están salvando al mundo, están salvando al pueblo”, señala Robles.

La trama se centra en el Hawkins Investigators Club, una iniciativa de Dustin para proteger su hogar de nuevas criaturas que mezclan la ciencia del laboratorio con materia del Upside Down.

La serie nos permitirá “pasar el rato” con el grupo original. Veremos las etapas tempranas del romance entre Mike y Eleven, y profundizaremos en la dinámica de Max y Lucas. Ante la ausencia de adultos en la primera línea de defensa, la responsabilidad recae totalmente en los niños, quienes deberán proteger a Eleven para evitar que el gobierno intervenga de nuevo.

Con una fuerte inspiración en clásicos de los 80 como The Goonies y E.T., “Stranger Things: Tales From ’85” llegará a Netflix el próximo 23 de abril.

