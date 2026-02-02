Trump llama a Cuba “nación fallida” y revela conversaciones con líderes de la isla, mientras La Habana minimiza los avances

Por Alessandra Freitas, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas el lunes que está en conversaciones con líderes cubanos, al mismo tiempo que calificó al país como una “nación fallida”.

“No están recibiendo dinero de Venezuela, y no están recibiendo dinero de ningún lado”, dijo Trump. También afirmó que México dejará de enviar petróleo a Cuba, un día después de que amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo al Gobierno de la isla.

Haciendo referencia a los exiliados cubanos, Trump dijo que muchos “querrían regresar” o “al menos visitar a familiares”.

“Creo que estamos bastante cerca, estamos tratando ahora mismo con los líderes cubanos”, añadió.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, confirmó que Cuba está en conversaciones con EE.UU., aunque dijo que los intercambios aún no se han convertido en un “diálogo” formal.

“Hemos tenido intercambio de mensajes, tenemos embajadas, hemos tenido comunicaciones, pero no podemos decir que hemos tenido una mesa de diálogo”, dijo Cossío en una entrevista en la sede de la Cancillería en La Habana con la agencia de noticias Reuters. Cossío añadió que Washington sabe que Cuba está “lista para tener una conversación seria, significativa y responsable”.

Esto marca el primer reconocimiento cubano de cualquier conversación con EE.UU. desde que las tensiones aumentaran en enero tras la operación estadounidense en Venezuela –un antiguo aliado cubano– que interrumpió el suministro de petróleo a la nación comunista.

Trump mencionó por primera vez el domingo que se habían iniciado conversaciones con “las personas más importantes en Cuba”, diciendo que su administración “haría un trato con Cuba”. Cuba había negado conversaciones activas, y el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó negociaciones bajo “amenazas” o “coacción”. Trump declaró anteriormente que Cuba representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de EE.UU.

