Trump reduce aranceles a India después de que Narendra Modi aceptara dejar de comprar petróleo ruso

El presidente Donald Trump anunció el lunes que reducirá los aranceles a los productos indios a cambio, entre otras cosas, de una promesa de dejar de comprar petróleo ruso.

No será una tarea sencilla: India ha estado importando alrededor de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo ruso, incluso meses después de que Trump impusiera aranceles a los productos indios como castigo, según Kpler, un proveedor global de datos de comercio.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que habló la mañana del lunes con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien accedió a sustituir las importaciones de crudo ruso del país por petróleo de Venezuela y de Estados Unidos. El petróleo venezolano es de la misma calidad que el ruso —pesado y ácido— y es ideal para producir derivados como fuel oil y diésel.

Sin embargo, no está claro cuánto tiempo podría tomar esa transición. La infraestructura petrolera de Venezuela está deteriorada y requiere cerca de una década de trabajo y decenas de miles de millones de dólares en inversión para volver a la producción de más de 3 millones de barriles diarios que había alcanzado antes de que el Gobierno socialista del país asumiera el control en 1999.

Eso podría explicar por qué la reducción de aranceles de Trump a India fue menos pronunciada que la lograda en algunos acuerdos comerciales con otros países. Trump dijo que los productos indios enfrentarían de inmediato un arancel del 18 %, frente al 25 % anterior. No está claro de inmediato si el arancel adicional del 25 % por la compra de petróleo ruso se mantendría.

India y China se encuentran entre los principales compradores de petróleo ruso, que ha sido sancionado por la mayoría de los países occidentales debido a la guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania.

Trump, al calificar a Modi como “uno de mis mejores amigos”, también dijo que el primer ministro de India aceptó reducir a cero los aranceles del país a los productos estadounidenses y eliminar barreras no arancelarias no especificadas. Aunque Trump no explicó cuáles barreras serían retiradas, estas suelen incluir impuestos especiales a los servicios de empresas estadounidenses o impuestos al valor agregado sobre bienes.

India también se comprometió a invertir en productos estadounidenses “a un nivel mucho más alto”, además de una inversión de US$ 500.000 millones en energía, tecnología, agricultura y carbón de EE.UU., entre otros productos, dijo Trump.

Aunque India no es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, la reducción de aranceles podría aun así tener un impacto significativo: Estados Unidos importó US$ 95.500 millones en bienes de India en 2025 y exportó US$ 42.000 millones en bienes a India el año pasado, según la Oficina del Censo de EE.UU.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

