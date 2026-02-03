Acusan de homicidio al exesposo de Jill Biden por la muerte de quien fuera su actual esposa

Por Nicquel Terry Ellis, CNN

El exesposo de la ex primera dama de EE.UU., la Dra. Jill Biden, fue acusado de homicidio por la muerte de su actual esposa, informaron las autoridades este martes.

William Stevenson, de 77 años, fue detenido en relación con la muerte de su esposa Linda Stevenson, de 64 años, que fue encontrada inconsciente en diciembre en una casa del condado de New Castle, en Delaware, según la policía.

Fue procesado y se encuentra detenido en la Institución Correccional Howard Young con una fianza de US$ 500.000. Por el momento se desconoce si cuenta con representación legal.

Stevenson estuvo casado con Jill Biden desde 1970 hasta su divorcio en 1975. La oficina pospresidencial de Biden se negó a comentar sobre el arresto y los cargos contra Stevenson.

Las autoridades llegaron a la vivienda tras recibir una llamada sobre una disputa doméstica, segín la policía en su comunicado inicial sobre el incidente. La policía no ha dado más detalles sobre la investigación ni sobre la causa o las circunstancias de la muerte de Linda Stevenson.

Linda era descrita como una persona “muy centrada en la familia” a la que le gustaba irse de vacaciones con su hija y su nieta y apoyar a los Philadelphia Eagles, según su obituario.

En los últimos años, fundó una empresa de contabilidad y entabló amistad con varios de sus clientes.

“Linda será recordada como una persona tenaz, bondadosa y muy leal”, decía el obituario. “Su fuerza, su resistencia y su amor inquebrantable por su familia y amigos nunca serán olvidados, y su ausencia será profundamente sentida por todos los que la conocieron”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Caroll Alvarado y Arlette Saenz de CNN contribuyeron a este informe.