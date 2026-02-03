Disney nombra a Josh D’Amaro, director de parques temáticos, como su nuevo CEO

Por Brian Stelter y Liam Reilly, CNN

Josh D’Amaro, quien preside la exitosa división de parques temáticos de Disney, sucederá a Bob Iger como el próximo CEO de The Walt Disney Company.

Dana Walden, directora de Disney Television y considerada la otra principal candidata al puesto de CEO, se convertirá en presidenta y directora creativa de la compañía.

Disney anunció el plan de sucesión en la mañana de este martes, poniendo fin a años de especulaciones sobre quién reemplazaría a Iger, de 74 años, al frente de una de las mayores empresas de entretenimiento del mundo.

El nombramiento de D’Amaro lo convierte en el segundo director de parques temáticos en ascender al puesto más alto, después de Bob Chapek, cuyo breve mandato como CEO interrumpió los dos periodos de Iger al frente de la compañía.

Iger cedió el mando a Chapek en 2020, pero pronto se desligó de su sucesor, lo que provocó una lucha de poder entre bastidores que culminó con el regreso de Iger como director ejecutivo en 2022.

Ese capítulo negativo para una Disney que solía ser impecable añadió presión a este proceso de sucesión.

“Josh D’Amaro es un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en nuestro próximo CEO”, declaró Iger en un comunicado. “Tiene una comprensión instintiva de la marca Disney y un profundo conocimiento de lo que conecta con nuestras audiencias, junto con el rigor y la atención al detalle necesarios para llevar a cabo algunos de nuestros proyectos más ambiciosos”.

“Su capacidad para combinar la creatividad con la excelencia operativa es ejemplar y estoy encantado por Josh y por la compañía”, añadió Iger.

D’Amaro, quien supervisa Disney Experiences desde 2020, ya es muy conocido por los superfans de Disney. Recorre los parques con frecuencia y destaca a los miembros del elenco (el apodo que Disney da a los empleados) en redes sociales.

Su ascenso a CEO pone de relieve la importancia que han adquirido los parques temáticos y los cruceros para Disney.

La compañía está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en la expansión de sus parques y la construcción de más barcos, reconociendo la creciente demanda de experiencias presenciales y convencido de que las atracciones profundizan el cariño de los clientes por la marca Disney en su conjunto.

D’Amaro acompañó a Iger el mes pasado en un recorrido por el destino turístico planificado de Disney en Abu Dabi, su primer parque temático nuevo en 15 años, según declaró a CNN una persona cercana a ambos.

Iger presumió del negocio de parques de Disney en la presentación trimestral de resultados de la compañía el lunes.

“Si observamos la presencia actual del negocio, nunca ha sido tan amplia ni tan diversa, y los proyectos en marcha la harán aún más diversa”, declaró Iger. “De cara al futuro, soy muy optimista sobre este negocio y su capacidad de crecimiento”.

El martes por la mañana, la junta directiva de Disney anunció que D’Amaro asumirá el cargo el 18 de marzo, tras la reunión anual de la compañía.

Iger, por su parte, permanecerá como asesor sénior y miembro de la junta hasta su jubilación.

Disney afirmó que el nuevo cargo de Walden, quien reportará directamente a D’Amaro, no tiene antecedentes.

Ella “garantizará que la narración y la expresión creativa en cada punto de contacto con la audiencia reflejen consistentemente la marca, atraigan a las audiencias a gran escala y promuevan los objetivos comerciales centrales, al tiempo que impulsan iniciativas en toda la empresa y traducen la visión en acción”, dijo la compañía.

