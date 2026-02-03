Italia investiga una pintura restaurada de un ángel en Roma por su parecido con Giorgia Meloni

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Autoridades italianas abrieron una investigación sobre una pintura en una iglesia de Roma luego de que surgieran quejas de que un ángel recién restaurado guarda un parecido sorprendente con la líder del país, Giorgia Meloni.

La controversia gira en torno a los trabajos de restauración realizados en una pintura de la Capilla de las Almas del Purgatorio, en la basílica de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma.

Aunque la obra se completó en diciembre, en los últimos días se difundieron en redes sociales imágenes comparativas del trabajo restaurado y de Meloni que muestran un parecido sorprendente.

Si bien a muchos políticos seguramente les gustaría que sus electores los consideraran angelicales, la primera ministra italiana recurrió a Instagram el fin de semana para afirmar que “definitivamente” no se parece a un ángel, en una publicación acompañada de un emoji de risa.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, ordenó una investigación para determinar si el restaurador añadió intencionalmente el rostro de Meloni al fresco.

La Superintendencia de Roma, encargada de la gestión del patrimonio arqueológico e histórico de la capital italiana, ha recibido instrucciones del Ministerio de Cultura para iniciar una investigación.

“La Superintendencia ha iniciado una investigación de archivo para identificar documentación, fotografías o dibujos del proyecto de la pintura original de la capilla del Crucifijo en San Lorenzo in Lucina, creada en el año 2000. La investigación tiene como objetivo compararla con la decoración actual resultante de la restauración realizada en 2025”, declaró la oficina de Daniela Porro, jefa de la Superintendencia Especial de Roma, en un comunicado compartido con CNN.

“La decoración data del año 2000. No es un bien cultural; de hecho, ni siquiera está protegida”, declaró Porro a los periodistas reunidos frente a la basílica el lunes tras una inspección.

“Se permiten modificaciones al tratarse de una obra contemporánea, pero, de ser así, deben haber sido acordadas con las instituciones pertinentes”, añadió Porro, y aseguró que las investigaciones continuarán.

El restaurador, Bruno Valentinetti, ha negado haber hecho que la imagen se pareciera a la líder italiana. Declaró a los medios locales que copió el dibujo original del año 2000 y que realizó el trabajo de forma gratuita como voluntario.

El vicario de la capilla, el cardenal Baldo Reina, ha emitido un comunicado al respecto, pero no se ha pronunciado sobre si el rostro del ángel corresponde al de la primera ministra.

“Al renovar el compromiso de la Diócesis de Roma con la salvaguardia de su patrimonio artístico y espiritual, reiteramos firmemente que las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser mal utilizadas ni explotadas”, declaró Reina en un comunicado el sábado.

“La modificación del rostro del querubín fue una iniciativa del decorador y no fue comunicada a las autoridades competentes. El Vicariato se ha comprometido a investigar el asunto con el párroco, monseñor Daniele Micheletti, y a evaluar posibles iniciativas”, añadió el comunicado.

El furor ha atraído a cientos de personas a la capilla de la basílica, conocida como la “Capilla Meloni”, para juzgar por sí mismas si el rostro cercano al monumento dedicado al último rey de Italia, Humberto II, se parece al de Meloni, lo que ha provocado una gran cantidad de comentarios en línea por parte de partidarios y detractores de la líder populista.

El párroco Micheletti confirmó el parecido, pero no cree que sea un escándalo.

“No entiendo este alboroto. Los pintores solían poner todo tipo de cosas en los frescos; incluso Caravaggio pintó el rostro de una prostituta”, declaró al periódico La Repubblica el fin de semana. “No quiero que la parroquia sea considerada meloniana”.

