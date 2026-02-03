Tu obsesión con “Heated Rivalry” va mucho más allá del sexo, dicen terapeutas

Por Ian Kerner, CNN

Las dificultades con la intimidad, las relaciones y el sexo suelen ser el tema de conversación cuando me reúno con un grupo de colegas terapeutas para hablar sobre lo que se viene en nuestras prácticas y dónde podemos necesitar orientación. Un grupo pequeño nos encontramos cada quince días durante el almuerzo para discutir estos asuntos clínicos, algún estudio de investigación reciente o si algún día todos seremos reemplazados por inteligencia artificial.

Normalmente no hablamos de series de televisión, pero hace poco dejamos de lado esos temas para analizar por qué la innovadora serie canadiense “Heated Rivalry”, un drama sobre los jugadores de hockey ficticios Ilya Rozanov y Shane Hollander que se enamoran, está causando un gran impacto cultural. (La serie se transmite en Estados Unidos por HBO Max, propiedad de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN).

Dado que la serie desmonta los estereotipos sobre la sexualidad gay, hace que el consentimiento sea atractivo y aborda la ansiedad y la culpa que muchas veces reprimimos respecto al sexo, nuestra conversación pudo haberse extendido por horas, pero esto es lo que más nos llamó la atención.

Alerta de spoilers: si aún no has visto los seis episodios, ten en cuenta que a continuación hay spoilers.

Sí, “Heated Rivalry” tiene dos protagonistas atractivos, escenarios hermosos —¡esa cabaña!— y mucho sexo. Pero su atractivo parece ser más profundo, según mis colegas especializados en terapia centrada en el sexo y las relaciones, que han visto la serie.

Como sabemos, un estreno en el momento oportuno puede ser clave, y eso podría explicar parte de su popularidad.

“Durante una epidemia de soledad, ‘Heated Rivalry’ es un imán para quienes están hambrientos de contacto, conexión y afecto”, explicó Eva Dillon, terapeuta sexual en Nueva York. “Ofrece un modelo convincente de cómo una relación puede evolucionar de la atracción y el erotismo a un conocimiento profundo del otro. En la cultura actual de encuentros casuales, este modelo que transita de la atracción a la vulnerabilidad real y al afecto profundo resulta especialmente necesario”.

La serie también ayuda a visualizar cómo podrían —y deberían— ser las relaciones, dijo Scott Duquette, terapeuta sexual en Nueva York: “En muchos sentidos, ‘Heated Rivalry’ es un cuento de hadas. Nos permite imaginar que los desafíos pueden superarse, que podemos sentirnos seguros en nuestras relaciones y que la vida puede darnos placer, sanación y emoción. Nos invita a tener esperanza”.

Incluso puede inspirar a algunas personas a ser menos inhibidas respecto al sexo.

“La popularidad de la serie y las conversaciones abiertas que ha generado crean un efecto en cadena, permitiendo que la gente saque a la luz una parte de sí mismos —una parte que antes podía estar ‘guardada’— que quiere ser flexible y no estar limitada por estereotipos de género u orientación sexual, así como por expectativas rígidas de cómo debe progresar una relación romántica”, explica la terapeuta Nanaho Sawano, con licencia tanto en Nueva York como en Nueva Jersey.

Los dos protagonistas, Rozanov y Hollander, son sexualmente diversos y están dispuestos a explorar las múltiples formas en que pueden sentir placer sexual juntos sin verse limitados por las rígidas expectativas de roles que suelen estar presentes en las relaciones heterosexuales.

“Independientemente del género o la orientación, nos invita a reflexionar sobre cómo vemos las relaciones más allá de la perspectiva culturalmente normativa”, dijo Lily Hetzler, psicoterapeuta en Nueva York. “Ver la serie no se trata de ser gay, sino de conectarnos con la vitalidad de nuestra sexualidad, explorar todo el espectro de nuestra orientación y dejar de aferrarnos a la narrativa de cómo debería ser una relación”.

Aunque hay muchas escenas de sexo explícito en la serie, también merece la pena tener en cuenta su representación del anhelo, el deseo y las ansias, según Nicole McNichols, profesora de sexualidad de la Universidad de Washington. (No forma parte de mi grupo de los viernes ni es terapeuta, pero imparte la que podría ser la clase de sexo más popular del país a más de 4.000 estudiantes al año y, sí, sabe qué series ven).

“Sabemos por las investigaciones sobre fantasías sexuales que la fantasía sexual número uno entre todas las personas, independientemente de su género, edad, demografía u orientación sexual, es la pasión y el romance”, afirma. “Al fin y al cabo, todos queremos ser deseados, y ser deseado es un gran afrodisíaco”.

En la cultura pop, la representación de hombres gay se ha limitado en gran medida a una estrecha lista de temas trágicos y caricaturas poco dignas, señaló Duquette.

“Finalmente, generaciones de hombres gay están viendo una versión nueva de su historia: los sueños pueden cumplirse. En ‘Heated Rivalry’, los protagonistas son gays, exitosos, admirables y, gracias a sus virtudes y determinación, encuentran la felicidad”.

Dillon coincidió: “La serie hace algo sutil y maravilloso: primero deleita y luego normaliza silenciosamente un nuevo modelo de relaciones entre hombres cisgénero homosexuales, basado en el ingenio, el afecto y la fluidez emocional”, dijo. “El resultado es un modelo que cualquiera puede tomar prestado para enriquecer sus propias relaciones”.

Aun así, hay lecciones que aprender aquí, especialmente para las familias. Una parte de la serie que me emocionó mucho es el episodio final, cuando Shane, sentado en la mesa de la cocina de sus padres con Ilya, habla con ellos sobre su homosexualidad.

Primero, sus padres dicen que llevaban años sospechando que Shane era gay. En la siguiente escena, Shane se disculpa con su madre por ser gay, y ella lo abraza y llora pidiéndole perdón por hacerle sentir que no podía acercarse a ella.

Esta es una dinámica entre padres e hijos que veo muy a menudo en mi consulta: los hombres gays finalmente reúnen el valor para salir del clóset ante sus padres y estos les dicen que siempre sospecharon que eran gays, pero que querían respetar su privacidad. Eso no es respeto, es cobardía.

Shane no debería tener que educar a sus padres. Cuando se trata de sexo e identidad sexual, los padres deben dar un paso al frente y abordar estas conversaciones con curiosidad y amor incondicional. Deben aliviar la vergüenza, no reforzarla.

Dejando a un lado la orientación sexual, “Heated Rivalry” también reimagina lo que significa ser “un hombre”. Es un excelente modelo de masculinidad que elimina los estereotipos y retrata a sus dos protagonistas como vulnerables y en sintonía con las necesidades del otro, dijo Duquette.

“La serie desafía a la sociedad a evolucionar sus expectativas estancadas sobre la masculinidad: ¿Por qué un hombre no puede ser ambicioso, sexy, fuerte, exitoso, un líder, y también vulnerable, triste, asustado y tener la capacidad de imaginar y preocuparse por los sentimientos de otra persona?”, señaló. “Sin una mujer en el papel protagonista romántico que haga todo el trabajo emocional y el pensamiento empático, ‘Heated Rivalry’ nos ayuda a imaginar a un hombre más completo”.

En las series y películas románticas típicas, los espectadores heterosexuales, especialmente las mujeres, tienden a imaginarse a sí mismos como los protagonistas y a compararse a sí mismos y a sus parejas con ellos.

“Estamos socializados para ser muy empáticos y, en el fondo, a nivel neurológico, la empatía significa ser capaz de adoptar la perspectiva de otra persona e imaginar cómo se siente ella ante una experiencia”, dijo McNichols.

Al mismo tiempo, a muchas mujeres heterosexuales les gusta ver porno gay. “Cuando nos sumergimos en las razones de esto, si nos fijamos en el porno heterosexual convencional, vemos que presenta muchas dinámicas de poder, mientras que en el porno gay hay más igualdad”, explica.

Rozanov y Hollander comienzan su relación a través de su conexión erótica, pero eso permite que el resto se desarrolle con el tiempo, a través de mensajes coquetos y una intimidad cada vez mayor. Mis colegas y yo coincidimos en que la representación de una relación sana y sexy, basada en el cortejo, la comunicación y el consentimiento, es algo por lo que todos deberíamos luchar.

“Lo que hace que la serie sea tan atractiva es cómo deja que se acumule la tensión, desde la atracción inicial hasta el deseo y la lenta formación de una conexión real”, dijo el psicoterapeuta Icaro Nogueira, con sede en Nueva York. “En lugar de grandes gestos, la intimidad crece a través de la consistencia y la disponibilidad emocional, donde los pequeños momentos hacen que alguien se sienta elegido una y otra vez”.

Esa disponibilidad emocional queda clara en la comunicación continua de los personajes, especialmente en lo que respecta al consentimiento. “Las personas de todos los géneros y orientaciones tienen mucho que aprender de este programa sobre el consentimiento”, afirma Dillon. “Rozanov es muy considerado en sus preguntas a su pareja, preguntándole ‘¿estás bien?’ a menudo y repetidamente cuando mantienen relaciones sexuales por primera vez. Se percibe como algo cariñoso y natural, incluso tierno y erótico”.

Duquette está de acuerdo. “Rozanov demuestra que garantizar el consentimiento puede ser sexy y divertido. Invito a mis clientes a imaginar que preguntar durante las relaciones sexuales no tiene por qué ser un ‘rompehielos”’ y les animo a considerar que hay muchas formas sexys de preguntar “¿Te gusta? ¿Quieres que siga?”

“Lo que la serie hace bien es crear el ingenioso equilibrio entre la tensión y la confianza que todos anhelamos: tanto la chispa de la excitación sexual que añade vitalidad a las relaciones como la comunicación cariñosa que provoca una sensación de confianza”, dijo Hetzler. “Normaliza el consentimiento, el verificar y el preguntar por los deseos y las necesidades, incluso en medio de un momento de juego erótico”.

A pesar de su aire de cuento de hadas, “Heated Rivalry” nos deja muchas preguntas sin respuesta: ¿A dónde irán Hollander y Rozanov a partir de aquí? ¿Cómo afectará su relación a sus carreras? ¿Cómo afrontarán los retos a los que inevitablemente se enfrentarán como pareja? Y, quizás la más importante, ¿cuándo empieza la segunda temporada?

