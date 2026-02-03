Turning Point USA organiza un concierto con Kid Rock para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La elección de Bad Bunny para amenizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX este domingo enfureció al mundo MAGA, debido a la decisión del artista puertorriqueño de evitar Estados Unidos en su gira mundial por las redadas del ICE.

La plataforma conservadora Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk –muerto abaleado en un atentado en septiembre de 2025– y Bill Montgomery en 2012, anunció el martes que organizará un concierto solo con artistas estadounidenses cercanos al movimiento MAGA, con Kid Rock como música principal, para emitirlo simultáneamente este domingo mientras Bad Bunny canta en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La organización tituló su concierto como “The All American Halftime Show” y se emitirá este domingo a las 8:00 p.m. hora de Miami. Junto con Kid Rock se presentarán los músicos Brantley Gilbert, Lee Brice, and Gabby Barrett.

Según el cominicado de Turning Point USA, este espectáculo alternativo del medio tiempo podrá verse en los canales de redes sociales de Turning Point USA, incluyendo YouTube, X y Rumble. Además de las redes sociales, el programa se transmitirá en plataformas asociadas, como Daily Wire+, Real America’s Voice, TBN, CHARGE!, The National News Desk, NTD.com y OAN News.

Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, informó que su concierto “es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”.

Bad Bunny, cuyo álbum “Debí tirar más fotos” se convirtió el domingo en el primero en español que obtiene el premio Grammy a álbum del año, ha sido objeto de críticas entre algunos sectores por cantar en español y por manifestarse en contra de las redadas por agentes federales contra inmigrantes en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso calificó de “absolutamente ridículo” que el artista puertorriqueño sea el músico principal en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.