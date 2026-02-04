Al mes de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez apuesta por “agenda de trabajo con EE.UU.” y se aleja de tono de advertencia

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mostró un tono conciliador hacia Estados Unidos en un discurso el martes al cumplirse un mes del operativo militar en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Nueva York.

“Podemos construir una agenda de trabajo desde nuestras diferencias”, dijo la líder chavista en una transmisión del canal estatal VTV. “Las controversias, las divergencias con el Gobierno de los EE.UU. deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político”, insistió.

Rodríguez le bajó de esta forma el tono a sus declaraciones de fines de enero, en las que había dicho “basta a las órdenes de Washington” y rechazado la idea de que Caracas esté subordinada a la Casa Blanca. Analistas consultados por CNN indicaron que ese fue un mensaje dirigido a las filas chavistas, ya que la coordinación con el Gobierno de Donald Trump avanza con fluidez. Por su parte, el mandatario estadounidense dijo no haber oído esas declaraciones y aseguró que ambos tienen una “muy buena relación”.

Rodríguez resaltó este martes que Venezuela se ha mantenido en paz desde el ataque del 3 de enero. “En estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos. Lo ha transmutado en tranquilidad, en cuidar más que nunca la paz”, dijo en su alocución, un día después de reunirse por primera vez con la nueva encargada de negocios de EE.UU., Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores.

La mandataria también dijo que en los últimos días conversó con el presidente Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio. “Ese debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal”, señaló.

La cúpula chavista mantiene el equilibrio entre una presión continua de Washington, que incluye exigencias de apertura en el sector petrolero, así como reclamos sobre los presos políticos, mientras trata de apaciguar a los sectores de las bases militantes que rechazan un relación estrecha con la Casa Blanca.

Por su parte, Maduro cumplió un mes detenido en una cárcel de Estados Unidos, acusado de cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo. El derrocado líder se declaró inocente de todas las acusaciones y tendrá una nueva audiencia judicial a finales de marzo.

El chavismo insiste en que la prioridad sigue siendo el reclamo por el retorno de Maduro y su esposa. “Hemos estado enfocados, como dijo nuestra hermana Delcy, en la tarea fundamental que es el regreso de nuestro presidente al país y de la compañera Cilia Flores”, dijo el martes el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien agregó que los otros objetivos son la paz del país y la estabilidad económica.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.