Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por el intento de asesinato de Trump en 2024 en un campo de golf de Florida

Por Randi Kaye y Holmes Lybrand, CNN

Tras planear, acechar y esperar el momento adecuado para disparar y matar al entonces presidente Donald Trump, el hombre que instaló un nido de francotirador en el borde del campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, y fue frustrado por un agente del Servicio Secreto, fue condenado este miércoles a cadena perpetua.

Ryan Routh fue declarado culpable de cinco cargos en septiembre tras un desastroso intento de representarse a sí mismo en el juicio, en el que fue constantemente reprendido por la jueza federal a cargo del caso, Aileen Cannon.

Cannon, quien fue nombrada por Trump durante su primer mandato, sentenció a Routh a cadena perpetua, junto con otras largas condenas, por los cargos, que incluyen intento de asesinato de un importante candidato presidencial.

A Routh se le indicó que permaneciera sentado cuando se dirigió al tribunal, encadenado de manos y pies, vestido con un mono carcelario color beige.

“No hay nada ante usted más que una cáscara vacía de estadounidense”, le dijo Routh al juez. “Lamentablemente, la ejecución no es una opción”.

También habló sobre lo indignado que estaba por las situaciones en Ucrania y Gaza antes de que Cannon lo interrumpiera y dictara la sentencia.

“Su complot para matar es deliberado y malvado a pesar de su fingida tranquilidad”, dijo la jueza. “Demostró su intención de matar”, y agregó, “Casi logró su malvado plan”.

Además de la cadena perpetua, a Routh se le impusieron sentencias adicionales que se cumplirán de manera concurrente: 84 meses por posesión de un arma de fuego durante un crimen violento, 240 meses por ataque a un agente federal, 18 meses por posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto, y 60 meses por posesión de un arma de fuego con número de serie borrado.

Después de que se leyó la sentencia, cuando Routh fue sacado de la corte, miró a la galería hacia alguien que conocía, le guiñó un ojo y sonrió.

El Departamento de Justicia abogó por una sentencia de cadena perpetua.

El fiscal John Shipley dijo que Routh “no mostró remordimiento” y “se preparó para matar o agredir por la fuerza a cualquiera que se interpusiera en su camino”.

Shipley mostró pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo una foto tomada desde el “nido de francotirador” de Routh que mostraba la distancia de solo 126 pies (aproximadamente 38 metros) hasta el sexto green, donde estaba apuntando con su rifle SKS, mientras esperaba a Trump.

Según las pruebas presentadas en el juicio, Routh había estado cerca del campo de golf y de la residencia de Trump en Mar-a-Lago en las semanas previas al intento de asesinato frustrado. Teléfonos desechables utilizados por Routh también mostraron búsquedas como “próximos mítines de Trump” y “cámaras de tráfico de Palm Beach”.

En una carta que los investigadores descubrieron rápidamente, Routh había escrito una confesión de su intento de asesinar a Trump. En la primera página escribió: “Hice lo mejor que pude y puse toda la determinación que pude reunir. Ahora depende de ustedes terminar el trabajo; y ofreceré US$ 150.000 a quien pueda completarlo”.

No hay indicios de que Routh tuviera el dinero para financiar esa oferta.

Armado con un rifle antiguo de estilo soviético y protegido por placas blindadas colgadas sobre la cerca, Routh apuntó al sexto hoyo del campo de golf de Trump el 15 de septiembre de 2024, mientras el presidente jugaba una ronda un hoyo atrás, a solo minutos de distancia.

Un agente del Servicio Secreto, encargado de despejar el área antes del paso de Trump, vio el rostro parcialmente oculto de Routh y el cañón del rifle sobresaliendo a través de la cerca de malla que bordea el campo.

Con el arma apuntándole, el agente disparó varios tiros con su pistola antes de cubrirse detrás de un árbol y comunicar la amenaza por radio.

Routh huyó del lugar, pero fue visto por un ciudadano, Tommy McGee, cruzando la calle, subiendo a un vehículo y alejándose.

McGee, quien testificó en el juicio de Routh, anotó la matrícula del automóvil y más tarde, ese mismo día, fue trasladado en avión hasta el lugar donde las autoridades locales localizaron y detuvieron a Routh para identificar al presunto agresor.

Durante el contrainterrogatorio en el juicio, Routh le dijo a McGee: “Eres un buen hombre. Eres mi héroe. Eres un héroe estadounidense”.

Otras pruebas presentadas en el juicio mostraron que Routh planeaba su huida, con búsquedas como “direcciones al aeropuerto de Miami” y “vuelos a México”.

Routh decidió representarse a sí mismo desde el inicio del caso, incluso a través de documentos judiciales públicos presentados antes del juicio, en los que calificó a Trump de “cerdo racista” y retó al presidente a “una sesión de golpes” o a una partida de golf, añadiendo que si “él gana puede ejecutarme, si yo gano obtengo su puesto”.

La jueza Cannon detuvo continuamente a Routh durante el juicio de septiembre, cuando se desviaba hacia asuntos fuera del alcance del caso.

Durante los alegatos finales, Routh sostuvo que el asesinato de Trump “nunca iba a ocurrir” y que, por lo tanto, “si el intento de asesinato no se llevó a cabo, no es un intento”.

Cannon interrumpió a Routh al menos 10 veces solo durante sus argumentos finales, tras lo cual el jurado se reunió durante tres horas antes de anunciar el veredicto de culpabilidad.

Una vez que el veredicto fue leído en la sala, Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, mientras su hija gritaba desde el público: “¡Dios mío, está tratando de matarse, está tratando de matarse! ¡Alguien que lo detenga, por favor!”.

Fue detenido por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.