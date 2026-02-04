Demócratas y republicanos del Senado chocan por cambios a ICE y avivan temores de cierre del DHS

Por Nina Subkhanberdina y Hira Humayun, CNN

La división partidista entre los legisladores de la Comisión Judicial del Senado se mantuvo inflexible, con el Congreso lejos de alcanzar un acuerdo de compromiso para financiar el Departamento de Seguridad Nacional más allá del 13 de febrero.

El senador Dick Durbin, vicepresidente de la minoría demócrata en el Senado, dijo a Manu Raju de CNN que los demócratas han presentado una “lista finita de exigencias razonables”, entre ellas exigir órdenes judiciales para los arrestos inmigratorios, que los agentes de ICE se quiten las máscaras y usen cámaras corporales. Sin embargo, esas demandas ya fueron rechazadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros altos dirigentes republicanos.

“Estos son fundamentos de la conducta constitucional y no creo que se pueda transar en algunos de ellos”, dijo Durbin, quien aseguró a los reporteros que “no” está dispuesto a apoyar otra prórroga temporal de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional si no se alcanza una solución antes del próximo viernes.

Durbin arremetió contra Johnson por rechazar la exigencia de que los agentes de ICE no usen máscaras y comentó: “Me pregunto cuántos agentes de la Policía Estatal de Luisiana usan máscaras cuando arrestan personas en las carreteras. La respuesta es ninguno. Decir que ese estándar es razonable en Louisiana, pero que no lo es para este país, realmente pone al presidente de la Cámara en una situación incómoda”.

También expresó reservas frente a la exigencia republicana de poner fin a las ciudades santuario como parte de la legislación, al señalar que la definición de ese tipo de políticas es “casi imposible de establecer”.

“Puedo entender que funcionarios locales, con sus propias responsabilidades, no quieran hacerse cargo de la inmigración. Si hay una definición que aclare esto, aclarémosla. Pero no hagamos esto más grande de lo que es”, afirmó.

Consultado por Raju sobre la predicción del líder de la mayoría del Senado, John Thune, de que se necesitará un “milagro” para lograr un acuerdo en los próximos días, Durbin respondió: “Deberíamos lograr un milagro de vez en cuando por aquí, y vivir conforme a la Constitución no debería ser milagroso. Debería ser lo esperado”.

Los republicanos también admitieron el miércoles que los esfuerzos para continuar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional probablemente se definirán a última hora y dejaron claro que discrepan de algunas de las exigencias centrales de los demócratas.

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, ¿sabes?”, dijo a los reporteros el senador republicano Thom Tillis, al lamentar que “terminamos teniendo que aceptar” una ventana de financiamiento de dos semanas para el proyecto temporal, aunque muchos republicanos querían al menos cuatro semanas.

Tillis sugirió que hay circunstancias en las que las máscaras son importantes para proteger a los agentes federales. “Si vas por la carretera y estás patrullando, sí, probablemente se vea mal llevar una máscara. Pero si estás en medio de una situación peligrosa y sabes que hay agitadores pagados tratando de rastrearte y meterse en tu cabeza, de ninguna manera: deberían poder usar una máscara, igual que los manifestantes”, dijo a Raju.

El senador republicano Josh Hawley afirmó que está de acuerdo con el “estatus quo” de usar órdenes administrativas en los arrestos migratorios, en lugar de órdenes judiciales estándar. Acusó a los demócratas de sostener una “posición falsa” sobre el tema para “maniat ar a toda la agencia” y advirtió: “No voy a ayudarlos a hacerlo”.

Hawley dijo a Raju que “si un acuerdo significa algo que efectivamente impida que ICE haga su trabajo, como cambiar por completo los requisitos de las órdenes o forzar a que los agentes de ICE queden expuestos para que puedan ser identificados y hostigados, no voy a apoyar eso”.

El republicano de Missouri también señaló que agencias clave bajo la órbita del Departamento de Seguridad Nacional, como la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), cerrarían sin un plan de financiamiento a largo plazo. “Es una idea terrible. Eso es lo que [los demócratas] quieren. No voy a ayudarlos a hacer eso”, dijo.

Hawley, ex fiscal general de su estado, dijo a Raju que si bien ningún agente del orden es “infalible” y algunos merecen ser castigados, “no se cierran agencias enteras ni se les ata de manos por lo que hicieron algunos policías”.

Durbin también restó importancia al anuncio del zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, de que el Gobierno de Trump retirará a 700 agentes federales de Minneapolis. Dijo que, aunque la cifra es “significativa”, “no indica lo que creo que todos estamos buscando, que es un cambio drástico en este enfoque masivo de deportaciones que está usando el presidente”.

“Escuchen, si está sacando a 700 de Minnesota para enviarlos a Chicago, no es ninguna mejora. De hecho, es un paso atrás”, añadió.

