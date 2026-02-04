El Departamento de Seguridad Nacional retirará a 700 agentes de Minnesota “inmediatamente”, dice Homan

Por Alejandra Jaramillo, CNN

Tom Homan, zar de la frontera del presidente Trump, anunció este miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional retirará 700 agentes de Minnesota de manera inmediata.

Aproximadamente 3.000 agentes del Departamento de Seguridad Nacional habían sido desplegados en Minneapolis como parte de la Operación Metro Surge que comenzó a principios de diciembre.

La actuación de estos agentes ha generado indignación entre los residentes, en especial tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses. Homan, de hecho, fue enviado a Minneapolis tras el homicidio de Alex Pretti el mes pasado.

El zar de la frontera afirmó que la partida de 700 agentes dejará a “alrededor de 2.000” efectivos restantes en la ciudad.

“Mi objetivo, con el apoyo del presidente Trump, es lograr una retirada completa del personal lo antes posible”, añadió Homan, “pero esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales y amenazantes contra ICE y sus socios federales que estamos presenciando en la comunidad”.

Homan agregó que la retirada total de los agentes dependería de la “cooperación” con las fuerzas del orden locales y estatales, y dijo que desean “volver a la dotación original” de agentes de inmigración en Minnesota.

Sus declaraciones se producen a pesar de que Trump dijera anteriormente que no habría una reducción de agentes en Minneapolis y St. Paul. Cuando se le preguntó el jueves pasado si había planes para retirar a los agentes, el presidente respondió: “No, no, en absoluto”.

Homan declaró también que la administración planea implementar cámaras corporales en todo el país, comenzando con un despliegue específico en Minneapolis.

Homan informó a los periodistas que una revisión interna reveló inconsistencias en el uso de las cámaras corporales durante las operaciones policiales.

“Durante nuestros esfuerzos para identificar e implementar mejoras en la planificación, ejecución y gestión de las operaciones, identificamos una deficiencia en lo que respecta al uso de cámaras corporales”, dijo Homan. “Esa inconsistencia era inaceptable, por lo que actuamos de inmediato para priorizar el despliegue completo de cámaras corporales en esta ciudad”, agregó.

Homan indicó que el problema fue planteado directamente por los agentes en el terreno mientras él “recorría la zona y hablaba con la gente”, señalando que algunos agentes de Minneapolis estaban equipados con cámaras corporales, mientras que “otros no”.

“El plan es implementarlas en todo el país, pero es una prioridad para la ciudad en este momento”, dijo Homan.

Estas declaraciones se producen dos días después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional que operan en Minneapolis recibirán cámaras corporales.

Tras el tiroteo mortal de Alex Pretti, los investigadores revisaron las grabaciones de más de 30 cámaras corporales que llevaban los agentes ese día para reconstruir los hechos que condujeron a su muerte.

