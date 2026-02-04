“El trabajo apesta”: retiran de Minnesota a abogada del Gobierno de Trump tras quejarse por avalancha de casos de inmigración

Por Devan Cole, Tierney Sneed y Hannah Rabinowitz, CNN

Una abogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asignada en Minnesota para apoyar la ofensiva migratoria del Gobierno de Estados Unidos en Minneapolis y St. Paul fue retirada de su puesto tras decirle a un juez que el trabajo “apesta” debido a la abrumadora carga laboral y a la aparente incapacidad del Gobierno para cumplir con las órdenes judiciales.

La abogada, Julie Le, fue enviada de regreso a su puesto en ICE, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.

En un intercambio extraordinariamente sincero con un juez federal el martes, Le, a quien se le había pedido que explicara por qué el Gobierno no estaba cumpliendo de manera oportuna con una serie de órdenes judiciales derivadas de casos de inmigración que ella maneja, admitió que el Gobierno no tenía suficientes abogados en el terreno para mantenerse al día adecuadamente con la Operación Metro Surge y que tratar de corregir errores era como “sacarse los dientes”.

“Están abrumados y necesitan ayuda, así que, debo decir, sin pensarlo bien, me ofrecí como voluntaria”, le dijo al juez federal Jerry Blackwell, según una transcripción de la audiencia obtenida por CNN. Blackwell amenaza con declarar en desacato a ella y a otro abogado por repetidas violaciones de las órdenes que ha emitido en casos de inmigración.

“A veces desearía que me declarara en desacato, su señoría, para poder dormir 24 horas seguidas. Trabajo día y noche solo porque hay gente (todavía) ahí”, dijo Le.

“Y sí, el procedimiento actual apesta. Estoy intentando arreglarlo”, continuó. “Estoy aquí con usted, su señoría. ¿Qué quiere que haga? El sistema apesta. Este trabajo apesta. Y estoy haciendo todo lo posible para poder darle lo que necesita”.

CNN ha intentado contactar a Le.

Sus comentarios en la corte ofrecen una visión poco común del funcionamiento interno de la Operación Metro Surge, que, según anunciaron funcionarios este miércoles, será parcialmente reducida. Le y los otros abogados del Gobierno que trabajan en casos de inmigración en Minnesota desde que comenzó la represión han enfrentado un intenso escrutinio por parte de los jueces debido a una serie de errores en los casos.

La semana pasada, el juez principal del tribunal federal de primera instancia del estado dijo que ICE “probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales en toda su existencia” y señaló específicamente casi 100 órdenes judiciales que, según dijo, habían sido violadas en las últimas semanas.

Entre esas órdenes hay algunas que exigen que el Gobierno libere de inmediato a detenidos inmigrantes que los jueces determinaron que estaban siendo retenidos ilegalmente en Minnesota o Texas, a donde muchos de ellos fueron trasladados después de ser arrestados en Minneapolis y St. Paul. Los jueces, incluido Blackwell, también se mostraron frustrados por las condiciones de liberación que ICE impuso a algunos inmigrantes, ya que la corte no había autorizado específicamente a la agencia a imponer dichas condiciones.

“Se necesitan 10 correos electrónicos para corregir una condición de liberación”, le dijo Le al juez Blackwell el martes. “Se necesitan dos escaladas y una amenaza de que me iré para que eso se corrija”.

Aunque Blackwell dijo que consideraba que Le y la abogada del Departamento de Justicia, Ana Voss —quien también enfrenta una posible sanción por desacato— “actuaban de buena fe y en circunstancias difíciles”, les advirtió que “una orden judicial no es una sugerencia ni es condicional”.

“No es algo que ninguna agencia pueda tratar como opcional mientras decide cómo o si cumple la orden de la corte”, dijo el juez.

“Tener lo que considera demasiados detenidos, demasiados casos, demasiados plazos y no suficiente infraestructura para mantenerse al día no es una defensa para la detención continuada. Si acaso, debería ser una señal de advertencia”, agregó Blackwell.

El juez federal retirado John Jones dijo que los comentarios francos de Le el martes muestran que ella “sintió la obligación de mantener su deber de honestidad ante el tribunal frente a un interrogatorio implacable, pero legítimo por parte de la corte”.

“Dado que ella representa a una agencia tan vasta, hay poco que pueda hacer aparte de rogar a las autoridades que cumplan con las órdenes judiciales”, dijo. “Pero al final de cuentas, ella es quien está recibiendo los golpes en la corte, y me parece que eligió simplemente exponer la situación ante el juez y pedir clemencia”.

Jones, quien fue nombrado a una corte federal en Pensilvania por el expresidente George W. Bush y ahora es presidente de Dickinson College, añadió que Le “podría terminar pagando un precio profesional por su franqueza adecuada”.

La audiencia del martes se convocó después de que Blackwell se sintiera cada vez más angustiado por las repetidas violaciones de órdenes judiciales en un puñado de casos en los que determinó que un inmigrante atrapado en la Operación Metro Surge había sido detenido ilegalmente por el Gobierno.

En uno de esos casos, un hombre que fue detenido por agentes de ICE el 10 de enero fue liberado por orden de Blackwell cinco días después, tras concluir el juez que sus antecedentes penales no justificaban una detención migratoria obligatoria.

El Gobierno no proporcionó una actualización sobre el estado del inmigrante dos días más tarde, como Blackwell había requerido, y los seguimientos posteriores por parte del tribunal no dieron resultados fructíferos.

Al final, el hombre —referido en los documentos judiciales como “Oscar”— fue trasladado en avión de regreso a Minnesota casi dos semanas después de que se ordenara su liberación, y Blackwell dijo que el Gobierno no había dado una buena explicación por la larga demora en su caso.

“La detención sin autoridad legal no es solo un defecto técnico, es una lesión constitucional que recae injustamente sobre quienes no han hecho nada malo para justificarla”, dijo durante la audiencia.

La abogada de Oscar, Kira Kelley, le dijo a Blackwell que el enfoque del Gobierno de “detener primero, buscar autoridad después” en la aplicación de las leyes de inmigración había resultado en una “experiencia horrible” para su cliente, quien, según señaló, estuvo sin comida ni ropa limpia durante la odisea.

“Solo las condiciones de su reclusión; comía alimentos que él mismo comparaba con comida para perros. Que las personas simplemente están siendo tratadas como menos que humanos. Y todo esto ocurría mientras él tenía una orden judicial para su liberación”, dijo Kelley.

La ofensiva de aplicación de la ley del Gobierno de Trump en Minnesota ha enfrentado resistencia por parte de funcionarios estatales y locales, quienes no lograron convencer a un juez federal diferente en Minneapolis de bloquear temporalmente la operación. También ha provocado protestas extensas y el mes pasado dos ciudadanos estadounidenses fueron baleados por agentes federales.

Sin embargo, Le también parecía tener algunas reservas sobre cómo se estaba manejando la operación y la manera en que sus colegas respondían a las órdenes judiciales adversas derivadas de ella.

En un momento dijo que “tomó una pelea, una pelea grande y enorme”, lograr que los colegas en ICE retractaran condiciones de liberación impuestas inapropiadamente por la agencia sobre algunos inmigrantes que los jueces en Minnesota habían ordenado liberar.

Su advertencia hacia ellos, comentó, fue que si no resolvían los problemas, pondría sus nombres en los documentos judiciales para asegurarse de no ser la única que recibiera críticas por esos asuntos.

“No es solo que usted me amenace, Su Señoría; yo también regreso y los amenazo a ellos”, dijo.

En otra inusual admisión de Le, la abogada dijo que el caos de la asignación la llevó a presentar su renuncia, pero que no llegó a abandonar el cargo temporal porque sintió que era necesaria para asegurar que las personas no siguieran detenidas aun cuando un juez hubiera ordenado su liberación.

“Como, espera, Julie, detente. Necesitas regresar y sacar a más personas. Por eso sigo aquí”, le dijo al juez. “Estoy aquí solo tratando de asegurarme de que la agencia comprenda lo importante que es cumplir con todas las órdenes judiciales, algo que no han hecho en el pasado ni actualmente”.

Blackwell no dictaminó desde el estrado qué acción tomaría en respuesta a las violaciones repetidas.

