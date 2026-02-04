“Escapas o mueres”: combatientes africanos afirman que Rusia los engañó para que lucharan en Ucrania

Por Larry Madowo y Katharina Krebs, CNN

Anne Ndarua lucha contra las lágrimas cuando habla de su único hijo. Hace seis meses, Francis Ndung’u Ndarua fue a Rusia con la promesa de un trabajo como ingeniero eléctrico. No ha podido contactarlo desde octubre y ya no está segura de si está vivo.

En diciembre, alguien le envió a Anne un video de su hijo advirtiendo a otros africanos que no viajaran a Rusia por ninguna oferta de trabajo. “Acabarás en el ejército, aunque nunca hayas servido, y te llevarán al frente de batalla. Y hay verdaderas matanzas”, afirma en el video, enviado desde un número desconocido de Kenya. “Muchos amigos han muerto por dinero”.

Aproximadamente una semana después, un video perturbador de Francis se viralizó en redes sociales. Uniformado, con una mina terrestre sujeta al pecho, parece asustado mientras un rusoparlante, con insultos racistas, afirma que lo usarán como “abrelatas” para irrumpir en las posiciones del ejército ucraniano.

“Es tan traumatizante”, declaró Anne a CNN, afirmando que no lo había visto después de que su hija le describiera el video. Consternada por su situación, solo aceptó ser entrevistada como último recurso para intentar que los gobiernos de Kenya y Rusia actuaran.

“Hago un llamamiento a los gobiernos de Kenya y Rusia para que colaboren y traigan a esos niños a casa”, pidió. “Les mintieron sobre trabajos reales y ahora están en guerra y sus vidas corren peligro”.

Francis, de 35 años, estaba desempleado y vivía con su madre en una pequeña comunidad a las afueras de la capital keniana antes de partir, tras haber pagado unos 620 dólares a un agente para facilitarle la oportunidad.

Anne se sorprendió cuando Francis informó a la familia que lo obligaban a realizar entrenamiento militar al llegar a Rusia. Fue enviado a Ucrania tras solo tres semanas de entrenamiento básico, cuenta.

Francis es uno de los cada vez más numerosos africanos que luchan por Rusia en Ucrania, aunque no se conocen las cifras exactas.

Una investigación de CNN ha revelado nuevos detalles sobre las tácticas de reclutamiento de los agentes rusos en el continente, exponiendo las promesas optimistas hechas a los africanos que buscan empleo y la realidad del servicio militar forzado y los sangrientos combates en primera línea que muchos encuentran.

CNN revisó cientos de chats en aplicaciones de mensajería, contratos militares, visas, vuelos y reservas de hotel, además de recopilar testimonios de primera mano de combatientes africanos en Ucrania, para comprender cómo Rusia atrae a los hombres jóvenes para que se unan a sus filas.

Varios Gobiernos africanos, incluidos Botsuana, Uganda, Sudáfrica y Kenya, han reconocido la magnitud del problema.

Los medios locales han detallado cómo los ciudadanos fueron engañados para convertirse en mercenarios de Rusia en Ucrania y los funcionarios han advertido a otros que no sigan su ejemplo

Los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de Rusia no han respondido a la solicitud de CNN para que comentaran sobre las acusaciones de que algunos reclutas fueron engañados o coaccionados.

CNN también contactó a la embajada rusa en Nairobi para obtener comentarios.

CNN habló con 12 combatientes africanos que aún se encuentran en Ucrania —de Ghana, Nigeria, Kenya y Uganda—, quienes afirmaron que les ofrecieron empleos civiles, como conductores o guardias de seguridad.

La mayoría afirmó que les prometieron una prima de contratación de US$ 13.000, salarios mensuales de hasta US$ 3.500 y la ciudadanía rusa al finalizar su servicio.

Pero al llegar a Rusia, afirman que los obligaron a alistarse en el ejército y recibieron poca capacitación antes de ser desplegados en el frente. Los obligaron a firmar contratos de servicio militar en ruso sin abogados ni traducción, según dijeron. A algunos les confiscaron los pasaportes, lo que prácticamente les imposibilitó huir.

Aunque la ley rusa establece que solo los extranjeros que dominan el idioma pueden ser soldados, ninguno de los africanos entrevistados por CNN hablaba ruso.

Sus salarios y bonificaciones diferían de los ofrecidos a los soldados rusos, e incluso variaban entre reclutas. Algunos incluso acusaron a agentes de reclutamiento sin escrúpulos o a colegas rusos de robarles sus cuentas bancarias.

CNN ha solicitado comentarios al Ministerio de Defensa ruso.

“Mientras estábamos en el frente, un soldado ruso me obligó a darle mi tarjeta bancaria y mi PIN a punta de pistola”, declaró a CNN un combatiente africano bajo condición de anonimato.

Cuando lo comprobó, le habían retirado casi US$ 15.000 de su bonificación, dejando su cuenta casi vacía, denunció. “Llevo siete meses aquí y no me han pagado ni un céntimo. Prometen comprobarlo, pero no hacen nada”. Otros cuatro que vinieron a Rusia con él han muerto, contó entre lágrimas.

Las cláusulas traducidas del contrato de servicio militar ruso que obtuvo CNN ofrecen una imagen de servicio mucho más vinculante y a largo plazo que la que suelen anunciar las agencias de reclutamiento: más allá de la promesa principal de salario y beneficios, el contrato impone al militar obligaciones amplias e indefinidas, que incluyen la participación en operaciones de combate y despliegues en el extranjero, estrictos requisitos de lealtad y la obligación de reembolsar al estado el entrenamiento militar si es necesario, dejando la cantidad real en blanco al firmar.

La letra pequeña también se extiende a la vida civil: el acceso a secretos de estado puede conllevar la prohibición de viajar al extranjero, la entrega obligatoria de pasaportes, restricciones a la privacidad y restricciones de por vida para divulgar información sensible.

Si bien los agentes de reclutamiento anuncian vías rápidas para obtener empleo civil, el contrato establece que la ayuda significativa con empleos posteriores al servicio (a través de capacitación profesional gratuita en una especialidad civil) solo está disponible después de al menos cinco años completos de servicio (excluyendo el tiempo dedicado a la educación militar), y solo si el despido ocurre por razones específicas, como la edad, la salud o el vencimiento del contrato.

La imagen que se difunde en redes sociales es muy distinta. “Para quienes estén en África, en Nigeria, y quieran unirse al ejército ruso, es muy fácil y muy bueno, sin estrés”, anuncia un nigeriano anónimo con uniforme militar ruso en un video ampliamente compartido.

El hombre del video menciona su estado natal en Nigeria, presenta a un venezolano sentado a su lado y dice que su experiencia es buena.

“¿Cómo puedes preguntarle a un militar internacional cuánto gano?”, reprende el soldado ghanés Kwabena Ballo en su página de TikTok, también con uniforme del ejército ruso. “Mi sueldo podría alimentar a tu padre, a tu madre y a toda tu familia durante dos o tres años”, dice en inglés pidgin.

Si bien algunos de los videos publicados por africanos en redes sociales están en inglés y francés, muchos están en idiomas como el igbo, el suajili y el twi, para llegar directamente al público de los países objetivo.

Pero todos menos uno de la docena de reclutas africanos que se encuentran actualmente en Ucrania y que hablaron con CNN estaban desesperados por irse, incluidos aquellos que habían servido anteriormente en ejércitos de su propio país.

La mayoría describió el reclutamiento forzoso en una guerra mortal con innumerables bajas, racismo por parte de los comandantes rusos, salarios no retribuidos y sin salida.

Hablaron de ver los cuerpos de sus compatriotas africanos pudrirse en el campo de batalla durante meses, compatriotas perdiendo extremidades sin compensación y constantes abusos psicológicos por parte de los soldados rusos.

“La guerra aquí es muy intensa y muere mucha gente en ambos bandos”, contó en un mensaje de video el único combatiente africano que declaró a CNN que quería cumplir su contrato. “Esta no era la expectativa de quienes vinieron a luchar. Pensaron que sería fácil para ellos como mercenarios”.

Ante la enorme presión de su fuerza de trabajo mientras su guerra en Ucrania se acerca a su cuarto año, Rusia promueve activamente la participación de reclutas africanos en su ejército como parte de una narrativa de relaciones públicas más amplia.

La televisión estatal y los legisladores regionales destacan historias individuales –como combatientes nacidos en África que reciben la ciudadanía rusa, felicitaciones públicas de los legisladores y despedidas televisadas presentadas como ordenadas y honorables– para mostrar a los reclutas extranjeros como contribuyentes comprometidos y agradecidos al esfuerzo bélico de Rusia.

Patrick Kwoba, de 39 años, fue convencido por un amigo africano en el ejército ruso para alistarse, después de ver lo bien que se veía su vida a través de las redes sociales.

Este carpintero que también había trabajado en obras de construcción en Qatar y Somalia, le pagó a un agente keniano unos US$ 620 con la promesa de que recibiría una bonificación por firmar de US$ 23.000 en Moscú

“Pensé que iba a ser guardia de seguridad del ejército, no combatiente”, declaró a CNN en Nairobi, adonde había regresado tras desertar. Describe los cuatro meses que pasó en Ucrania como un “infierno” y considera su regreso a casa un milagro.

Patrick recibió solo tres semanas de entrenamiento militar básico y manejo de armas de fuego, sostuvo, antes de ser enviado a Ucrania.

Unas semanas después, Kwoba resultó herido en una emboscada de un dron ucraniano y el posterior ataque con granadas, pero afirma que su compañero ruso se volvió hostil en lugar de ayudarlo.

“Cuando estás herido, el código es ‘3 estrellas’ cuando pides primeros auxilios. Se lo dije a mi compañero ruso, pero me persiguió y empezó a dispararme”, recordó Kwoba. Finalmente recibió ayuda, pero sabía que tenía que huir antes de que lo mandaran otra vez a combatir.

“Mientras te hayas unido al ejército ruso, escapas o mueres”, sentenció. “No hay forma de que vayas a Rusia y regreses con vida. Porque si terminas tu contrato, esta gente te obliga a quedarte allí. No pueden liberarte”.

Escapó cuando le dieron tiempo libre para recuperarse en San Petersburgo, logrando llegar a la embajada de Kenya en Moscú y tomar el siguiente vuelo a casa.

El personal de la embajada le expidió un documento de viaje temporal para evitar ser detectado, según cuenta, ya que había excedido la duración de la visa de turista de una sola entrada que usó para ingresar a Rusia en septiembre de 2025.

Kwoba aún necesita cirugía para extraerle fragmentos de las nalgas y la parte trasera de los muslos. Pero sabe que tiene suerte de estar vivo.

El fotógrafo keniano Charles Njoki, de 32 años, también experimentó de primera mano los horrores de la guerra.

Con la esperanza de ganar más dinero para mantener a su esposa embarazada y a su familia, solicitó directamente un puesto de operador de drones en un portal de reclutamiento del ejército ruso y recibió respuesta en dos horas, según declaró a CNN.

Njoki vendió su coche para pagar el vuelo y el alojamiento y aterrizó en Rusia en una semana, planeando sorprender a sus padres con una gran ganancia inesperada y la ciudadanía rusa al finalizar su servicio. Sus planes pronto fracasaron.

Su esposa sufrió un aborto espontáneo mientras él estaba en entrenamiento, pero no se enteró hasta unos días después, ya que les habían confiscado los teléfonos a los reclutas.

Aprendió a montar y desmontar drones con vista en primera persona, pero nunca llegó a pilotarlos cuando fue desplegado en el frente. Unas semanas después, un ataque con drones ucranianos lo dejó con la mano izquierda inerte y un problema de columna que requiere cirugía. “Un médico ruso me dijo que solo les interesan los dos dedos que uso para disparar”, declaró a CNN en Nairobi.

Njoki afirma que los combatientes africanos fueron expuestos deliberadamente en situaciones peligrosas como cebo para los drones ucranianos. “Le dicen a la gente que van a proteger el lugar, que no irán al frente como asalto, pero se encuentran en el frente, luchando”.

Él también huyó de San Petersburgo y llegó a la embajada de Kenya en Moscú, desde donde regresó a casa

“Le mienten a la gente. El dinero que dicen que están pagando no es cierto”, denunció sobre los reclutadores rusos.

Ucrania ha instado a las naciones africanas a detener el flujo de hombres a las filas de Rusia.

“Si están en primera línea, son nuestros enemigos y Ucrania se defiende”, declaró a CNN el embajador del país en Kenya, Yurii Tokar. “Este oleoducto debe detenerse”.

